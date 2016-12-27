Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±z oyuncusu Sneijder'in o golÃ¼ Ã§ok konuÅŸulacak

Galatasaray'Ä±n yÄ±lÄ±n son lig maÃ§Ä±nda Totti'nin San Siro'da Inter'e attÄ±ÄŸÄ± efsane golÃ¼ne benzetilen, aÅŸÄ±rtma golÃ¼yle Avrupa'daki gazete manÅŸetlerinde "Ä°nanÄ±lmaz" diye yer aldÄ±.

Galatasaray'da Wesley Sneijder'in 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n son lig maçÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± muhteÅŸem aÅŸÄ±rtma gol Avrupa'da da manÅŸetlere taÅŸÄ±dÄ±. Noel tatili nedeniyle hafta sonunda maçlarÄ±n oynanmadÄ±ÄŸÄ± Ä°spanya ve Ä°talya'da HollandalÄ± 10 numaranÄ±n Galatasaray'Ä± bir gol, üç asistle uçurduÄŸunun altÄ± çizilirken iki ülkenin spor gazeteleri de attÄ±ÄŸÄ± golü "Ä°nanÄ±lmaz" olarak niteledi.

TOTTI'NÄ°N GOLÜNE BENZETTÄ°LER

Ä°talya'da Mediaset, Sneijder'in yaptÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rtmayÄ±, 2005 yÄ±lÄ±nda Roma kaptanÄ± Totti'nin San Siro'da Inter'e attÄ±ÄŸÄ± efsane gole benzetirken, Ä°spanyol medyasÄ±nda bir zamanlar Real Madrid formasÄ± giyen HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n yeteneÄŸine övgüler yaÄŸdÄ±.Ligin ilk 11 haftasÄ±nda gol atamayan Sneijder sadece 4 asist yapmÄ±ÅŸtÄ±. HollandalÄ± 10 numara son beÅŸ maçta ise yÄ±ldÄ±zlaÅŸtÄ±; 2 gol atÄ±p 4 asiste imzasÄ±nÄ± koydu ve Alanyaspor'u tek baÅŸÄ±na yÄ±kan isim olmayÄ± baÅŸardÄ±.

10 NUMARA JENERÄ°K

Sneijder'in attÄ±ÄŸÄ± jeneriklik gol Ä°spanyol spor gazetesi AS'Ä±n internet sitesinde yayÄ±nlanÄ±rken, HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± 3 asistle de Alanyaspor'u yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve Galatasaray'Ä±n lider BaÅŸakÅŸehir'in 3 puan gerisinde 2016 yÄ±lÄ±nÄ± bitirdiÄŸi okuyuculara duyuruldu.