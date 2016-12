Galatasaray Futbol KulÃ¼bÃ¼ klasik formalarÄ±nÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karttÄ±

Galatasaray Futbol Kulübü, 1988-89, 1997-98, 2001-02 ve 2004-05 sezonlarına ait formaları yeniden satışa sundu.

Türk Telekom Arena'da düzenlenen organizasyonda konuşan Dursun Özbek, bu etkinlikle bir mesaj vermek istediklerini belirterek, "Galatasaray, buradaki formalarla ilklerin ve yenilerin takımı olduğunu tekrar hatırlatıyor. Bizim formamızda 2 yıldızın, 3 yıldızın olduğu dönemler geride kaldı. Bundan sonra 5. yıldıza koşuyoruz. Tüm futbol kamuoyuna, 5. yıldızda da Galatasaray'ın ilk olacağı mesajını vermek istiyorum." diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNUN SESİNİ DUYURAN, BU FORMALARDI"

Galatasaray Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğüdücü, GSStore mağazalarının taraftara ulaşılan nokta olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray'ın tarihini tanıtmak, bu kahramanlarımızı genç nesillerle buluşturup, büyüklüğümüzü hatırlatmak, bizim en önemli görevlerimizden biri. Prekazi'nin giydiği formayla Neuchatel Xamax maçını kim unutabilir. Avrupa'da Türk futbolunun sesini duyuran bu formalardı." değerlendirmesinde bulundu.

FUTBOLCULAR DUYGULARINI PAYLAŞTI

Sarı-kırmızılı eski futbolcular Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş, kendi dönemlerindeki formalarıyla çıktıkları tanıtımda duygularını aktardı.Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynadığı, Neuchatel Xamax zaferine imza attığı 1988-89 sezonu formasıyla toplantıda yer alan efsane isim Cevad Prekazi, 7 sezon boyunca giydiği her sarı-kırmızılı formanın kendisi için önemli olduğunu aktardı.Kendisinin hayatta üç sevgilisi olduğunu söyleyen Prekazi, "Biri rahmetli babamdı. İkincisi futbol ve üçüncüsü de eşim. Çünkü hayatta kazandığım her şeyi bana futbol verdi. Galatasaray'da 7 sezon oynadım. Bu forma benim için her şey demek. Eşime de vasiyetimdir, öldüğümde tabutumda Galatasaray ve Partizan formaları olacak." ifadelerini kullandı.Tanıtıma, 1997-98 sezonu formasıyla çıkan Ergün Penbe, Galatasaray'da 13 yıl görev aldığını vurgulayarak, "Sahada olmasak da bu formayı üzerimizde taşımak bizim için gurur verici. O sezon 9 puan geriden geldik ve ümitsizliğe hiç kapılmadık. Hayatımda ki en doğru karalardan biri de Galatasaray'a gelmekti. Bugün Ergün Penbe ismi varsa, bu forma ve kulüp sayesindedir." şeklinde konuştu

HASAN ŞAŞ: GALATASARAY TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI KULÜBÜDÜR

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşarak formasına üçüncü yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım olduğu 2001-2002 sezonu formasıyla tanıtımda yer alan Hasan Şaş, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.Futbolculuğa başlarken, Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynayıp, tarihi zaferlere imza atmanın en büyük hayali olduğunu anlatan Hasan Şaş, "Benim Galatasaraylı olmamın sebebi, Prekazi'ye olan hayranlığımdı. Bugüne kadar da aynı heyecanı içimde taşıyorum. Bu formayla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final de oynadım. Galatasaray, Türkiye'nin bir numaralı kulübüdür. İki Avrupa kupamız var. Herkes o kupaları kazandıktan sonra bizimle boy ölçüşebilir." diye konuştu.

TERİM'İN YANINDA ÖNEMLİ TECRÜBELER KAZANDIM

Öte yandan, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yaptığını da hatırlatan Hasan, şunları söyledi:"Fatih Terim hocamızla sıkıntılı bir süreçte göreve geldik ve önemli tecrübeler kazandım. Biz Galatasaray'ın evlatlarıyız. Ne zaman çağırırlarsa geliriz, gitmemiz istendiğinde de gideriz. Kırılmayız. Çıkar tribünden destekleriz. Başkanımız Dursun Özbek'e, 'Ben, 2'si antrenör olarak Galatasaray'da 8 lig şampiyonluğu yaşadım. İnşallah 5. yıldızı benim teknik direktörlüğümde yaşarız.' dedim. Tabii bir yerden başlamak lazım. Alt yapıdan bir başlayayım, sonra A takıma geliriz. Şaka bir yana, Türkiye'nin şartları, teknik direktörlerin nasıl görev aldığı hepinizin malumu. Galatasaray lobisi olarak daha fazla çalışmamız lazım. Eski yöneticilere de görev düşüyor. Piyasada Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli hocalar daha çok görev yapıyor. Bizlerin de birikimlerini kullanması gerekiyor. Son dönemde hep takım çalıştırıp çalıştırmayacağımı soruyorlar. Ne yapayım, kendimi mi çalıştırayım? Benim hedefim, Galatasaray'da teknik direktör olmak."Öte yandan, Necati Ateş ise Galatasaray'ın 100. kuruluş yılının kutlandığı ve sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe'yi finalde 5-1 yenerek Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaştığı 2004-2005 sezonu formasıyla etkinliğe katıldı.

NECATİ ATEŞ: GALATASARAY'IN GEÇMİŞİNDE ANILMAK ONUR VERİCİ

Galatasaray'ın efsane isimlerinin arasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti anlatan Necati, "Efsane statüsü, böyle büyük ağabeylerimin yanında benim için hafif kaçar. Burada önemli oyuncularla oynamak nasip oldu O sezon bizim adımıza kötü geçiyordu ama muhteşem bir Fenerbahçe zaferiyle bitti. Kariyerimdeki tüm şampiyonluklarımı ve zaferlerimi Galatasaray'da yaşadım. Yaklaşık 5 yılda 6 kupa kazanma mutluluğu yaşadım. Böyle bir kulübün geçmişinde anılmak onur verici bir olay." şeklinde görüş belirtti.Necati, 2011-2012 sezonunda Fenerbançe'nin evinde şampiyonluk kupasını kaldırmalarının, kendisi için UEFA Kupası şampiyonluğunun ardından elde edilen en büyük zafer olduğunu sözlerine ekledi.Forma tanıtım organizasyonu, katılımcıların basın mensuplarına poz vermesiyle sona erdi.