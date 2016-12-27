Galatasaray Futbol KulÃ¼bÃ¼ klasik formalarÄ±nÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karttÄ±

Galatasaray Futbol KulÃ¼bÃ¼, 1988-89, 1997-98, 2001-02 ve 2004-05 sezonlarÄ±na ait formalarÄ± yeniden satÄ±ÅŸa sundu.

Türk Telekom Arena'da düzenlenen organizasyonda konuÅŸan Dursun Özbek, bu etkinlikle bir mesaj vermek istediklerini belirterek, "Galatasaray, buradaki formalarla ilklerin ve yenilerin takÄ±mÄ± olduÄŸunu tekrar hatÄ±rlatÄ±yor. Bizim formamÄ±zda 2 yÄ±ldÄ±zÄ±n, 3 yÄ±ldÄ±zÄ±n olduÄŸu dönemler geride kaldÄ±. Bundan sonra 5. yÄ±ldÄ±za koÅŸuyoruz. Tüm futbol kamuoyuna, 5. yÄ±ldÄ±zda da Galatasaray'Ä±n ilk olacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± vermek istiyorum." diye konuÅŸtu.

"TÜRK FUTBOLUNUN SESÄ°NÄ° DUYURAN, BU FORMALARDI"

Galatasaray MaÄŸazacÄ±lÄ±k Genel Müdürü Ali ÖÄŸüdücü, GSStore maÄŸazalarÄ±nÄ±n taraftara ulaÅŸÄ±lan nokta olduÄŸunu vurgulayarak, "Galatasaray'Ä±n tarihini tanÄ±tmak, bu kahramanlarÄ±mÄ±zÄ± genç nesillerle buluÅŸturup, büyüklüÄŸümüzü hatÄ±rlatmak, bizim en önemli görevlerimizden biri. Prekazi'nin giydiÄŸi formayla Neuchatel Xamax maçÄ±nÄ± kim unutabilir. Avrupa'da Türk futbolunun sesini duyuran bu formalardÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

FUTBOLCULAR DUYGULARINI PAYLAÅžTI

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± eski futbolcular Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan ÅžaÅŸ ve Necati AteÅŸ, kendi dönemlerindeki formalarÄ±yla çÄ±ktÄ±klarÄ± tanÄ±tÄ±mda duygularÄ±nÄ± aktardÄ±.Galatasaray'Ä±n Åžampiyon Kulüpler KupasÄ±'nda yarÄ± final oynadÄ±ÄŸÄ±, Neuchatel Xamax zaferine imza attÄ±ÄŸÄ± 1988-89 sezonu formasÄ±yla toplantÄ±da yer alan efsane isim Cevad Prekazi, 7 sezon boyunca giydiÄŸi her sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formanÄ±n kendisi için önemli olduÄŸunu aktardÄ±.Kendisinin hayatta üç sevgilisi olduÄŸunu söyleyen Prekazi, "Biri rahmetli babamdÄ±. Ä°kincisi futbol ve üçüncüsü de eÅŸim. Çünkü hayatta kazandÄ±ÄŸÄ±m her ÅŸeyi bana futbol verdi. Galatasaray'da 7 sezon oynadÄ±m. Bu forma benim için her ÅŸey demek. EÅŸime de vasiyetimdir, öldüÄŸümde tabutumda Galatasaray ve Partizan formalarÄ± olacak." ifadelerini kullandÄ±.TanÄ±tÄ±ma, 1997-98 sezonu formasÄ±yla çÄ±kan Ergün Penbe, Galatasaray'da 13 yÄ±l görev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Sahada olmasak da bu formayÄ± üzerimizde taÅŸÄ±mak bizim için gurur verici. O sezon 9 puan geriden geldik ve ümitsizliÄŸe hiç kapÄ±lmadÄ±k. HayatÄ±mda ki en doÄŸru karalardan biri de Galatasaray'a gelmekti. Bugün Ergün Penbe ismi varsa, bu forma ve kulüp sayesindedir." ÅŸeklinde konuÅŸtu

HASAN ÅžAÅž: GALATASARAY TÜRKÄ°YE'NÄ°N BÄ°R NUMARALI KULÜBÜDÜR

Galatasaray'Ä±n ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸarak formasÄ±na üçüncü yÄ±ldÄ±zÄ± takmaya hak kazanan ilk takÄ±m olduÄŸu 2001-2002 sezonu formasÄ±yla tanÄ±tÄ±mda yer alan Hasan ÅžaÅŸ, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu dile getirdi.FutbolculuÄŸa baÅŸlarken, Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynayÄ±p, tarihi zaferlere imza atmanÄ±n en büyük hayali olduÄŸunu anlatan Hasan ÅžaÅŸ, "Benim GalatasaraylÄ± olmamÄ±n sebebi, Prekazi'ye olan hayranlÄ±ÄŸÄ±mdÄ±. Bugüne kadar da aynÄ± heyecanÄ± içimde taÅŸÄ±yorum. Bu formayla Åžampiyonlar Ligi'nde çeyrek final de oynadÄ±m. Galatasaray, Türkiye'nin bir numaralÄ± kulübüdür. Ä°ki Avrupa kupamÄ±z var. Herkes o kupalarÄ± kazandÄ±ktan sonra bizimle boy ölçüÅŸebilir." diye konuÅŸtu.

TERÄ°M'Ä°N YANINDA ÖNEMLÄ° TECRÜBELER KAZANDIM

Öte yandan, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardÄ±mcÄ± antrenörlüÄŸünü yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatan Hasan, ÅŸunlarÄ± söyledi:"Fatih Terim hocamÄ±zla sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir süreçte göreve geldik ve önemli tecrübeler kazandÄ±m. Biz Galatasaray'Ä±n evlatlarÄ±yÄ±z. Ne zaman çaÄŸÄ±rÄ±rlarsa geliriz, gitmemiz istendiÄŸinde de gideriz. KÄ±rÄ±lmayÄ±z. ÇÄ±kar tribünden destekleriz. BaÅŸkanÄ±mÄ±z Dursun Özbek'e, 'Ben, 2'si antrenör olarak Galatasaray'da 8 lig ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±m. Ä°nÅŸallah 5. yÄ±ldÄ±zÄ± benim teknik direktörlüÄŸümde yaÅŸarÄ±z.' dedim. Tabii bir yerden baÅŸlamak lazÄ±m. Alt yapÄ±dan bir baÅŸlayayÄ±m, sonra A takÄ±ma geliriz. Åžaka bir yana, Türkiye'nin ÅŸartlarÄ±, teknik direktörlerin nasÄ±l görev aldÄ±ÄŸÄ± hepinizin malumu. Galatasaray lobisi olarak daha fazla çalÄ±ÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Eski yöneticilere de görev düÅŸüyor. Piyasada BeÅŸiktaÅŸlÄ± ve Fenerbahçeli hocalar daha çok görev yapÄ±yor. Bizlerin de birikimlerini kullanmasÄ± gerekiyor. Son dönemde hep takÄ±m çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p çalÄ±ÅŸtÄ±rmayacaÄŸÄ±mÄ± soruyorlar. Ne yapayÄ±m, kendimi mi çalÄ±ÅŸtÄ±rayÄ±m? Benim hedefim, Galatasaray'da teknik direktör olmak."Öte yandan, Necati AteÅŸ ise Galatasaray'Ä±n 100. kuruluÅŸ yÄ±lÄ±nÄ±n kutlandÄ±ÄŸÄ± ve sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin Fenerbahçe'yi finalde 5-1 yenerek Türkiye KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 2004-2005 sezonu formasÄ±yla etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±.

NECATÄ° ATEÅž: GALATASARAY'IN GEÇMÄ°ÅžÄ°NDE ANILMAK ONUR VERÄ°CÄ°

Galatasaray'Ä±n efsane isimlerinin arasÄ±nda bulunmaktan duyduÄŸu memnuniyeti anlatan Necati, "Efsane statüsü, böyle büyük aÄŸabeylerimin yanÄ±nda benim için hafif kaçar. Burada önemli oyuncularla oynamak nasip oldu O sezon bizim adÄ±mÄ±za kötü geçiyordu ama muhteÅŸem bir Fenerbahçe zaferiyle bitti. Kariyerimdeki tüm ÅŸampiyonluklarÄ±mÄ± ve zaferlerimi Galatasaray'da yaÅŸadÄ±m. YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±lda 6 kupa kazanma mutluluÄŸu yaÅŸadÄ±m. Böyle bir kulübün geçmiÅŸinde anÄ±lmak onur verici bir olay." ÅŸeklinde görüÅŸ belirtti.Necati, 2011-2012 sezonunda Fenerbançe'nin evinde ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ± kaldÄ±rmalarÄ±nÄ±n, kendisi için UEFA KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸunun ardÄ±ndan elde edilen en büyük zafer olduÄŸunu sözlerine ekledi.Forma tanÄ±tÄ±m organizasyonu, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n basÄ±n mensuplarÄ±na poz vermesiyle sona erdi.