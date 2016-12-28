Gazeteci Atilla GÃ¶kÃ§e CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r'Ä±n verdiÄŸi skandal karar hakkÄ±nda konuÅŸtu

Ã‡aykur Rizespor - OsmanlÄ±spor maÃ§Ä±ndaki penaltÄ±yÄ± deÄŸerlendiren gazeteci Atilla GÃ¶kÃ§e, CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r'Ä±n verdiÄŸi skandal karar iÃ§in "YardÄ±mcÄ±sÄ±, kaleci kazaÄŸÄ± kÄ±sa olduÄŸu iÃ§in tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ. Bu yÃ¼zden kaleciyle diÄŸer oyuncularÄ± ayÄ±ramamÄ±ÅŸ." dedi.

Milliyet'in duayen yazarlarÄ±ndan Atilla Gökçe, Türkiye'nin konuÅŸtuÄŸu Çaykur Rizespor - OsmanlÄ±spor maçÄ±ndaki penaltÄ± olayÄ±nda gözlerden kaçan o detayÄ± yazÄ±sÄ±na taÅŸÄ±dÄ±. Gökçe, yardÄ±mcÄ± hakemin, kaleci kazaÄŸÄ± kÄ±sa olduÄŸu için yanlÄ±ÅŸ karar verdiÄŸini ifade etti.Ä°ÅŸte Gökçe'nin bugünkü yazÄ±sÄ±ndan ilgili bölüm:"Türkiye'nin en baÅŸarÄ±lÄ± futbol hakemi Cüneyt ÇakÄ±r, futbol tarihine geçecek bir penaltÄ± kararÄ± verdi. Çaykur Rizespor maçÄ±nÄ±n 65. dakikasÄ±nda konuk takÄ±m OsmanlÄ±spor'un kalesi önündeki hava topu mücadelesinde ÇakÄ±r oyunu penaltÄ± kararÄ±yla durdurdu. Karar karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±ran futbolculara da "topun elle kesildiÄŸi" iÅŸaretini yaptÄ±...

"KARCEMARSKAS'I AYIRMAK DAHA KOLAY"

Oysa topa temas eden tek kiÅŸi OsmanlÄ±spor kalecisi Karcemarskas'dÄ±. AtÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ± ve vicdanlarÄ± rahatlatacak biçimde Karcemarskas penaltÄ±yÄ± kurtardÄ±. Bu pozisyonu tartÄ±ÅŸanlar, ÇakÄ±r'Ä±n tecrübeli yardÄ±mcÄ±sÄ± Bahattin Duran'Ä±n uyarÄ±sÄ±yla karar verdiÄŸini öne sürüyor. Talihsiz göz yanÄ±lgÄ±sÄ± elbette olur. Ama iki gözün birden yanÄ±lmasÄ± olaÄŸanüstü bir olaydÄ±r. KaldÄ± ki Karcemarskas'Ä±n elini ötekilerden ayÄ±rmak çok kolay. Çünkü tüm kaleciler gibi o da eldiven giyiyor....

"OLAY, HAKEM YORUMCULARININ EKMEÄžÄ°NE YAÄž SÜRDÜ"

Burada küçük bir ayrÄ±ntÄ±nÄ±n önemini de vurgulayalÄ±m: ÖÄŸrendiÄŸime göre Bahattin Duran, tüm oyuncular gibi kaleci kazaÄŸÄ±nÄ±n da kÄ±sa olduÄŸundan tuzaÄŸa düÅŸmüÅŸ. Çünkü anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi topun elle temasÄ± yok. Kolla temas ve müdahale var. Ama kaleciyle oyuncularÄ± ayÄ±rmak mümkün olmamÄ±ÅŸ. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olay, MHK'yÄ± dillerine dolayÄ±p eski-yeni tüm kurulara ve baÅŸkanlara verip veriÅŸtiren "hakem yorumcularÄ±"nÄ±n ekmeÄŸine yaÄŸ sürdü. Sirkteki en büyük gösteriyi ballandÄ±ra ballandÄ±ra yorumladÄ±lar. ÇoÄŸunun yaptÄ±ÄŸÄ±, ÇakÄ±r'Ä±n uluslararasÄ± (FIFA) kariyerini peÅŸ peÅŸe hatalÄ± kararlarla Süper Lig'de yÄ±prattÄ±ÄŸÄ±, bu arada MHK'nÄ±n da istifa etmesi gerektiÄŸini dile getirmek oldu.

"ÇÖZÜM MHK'YI YENÄ°LEMEK DEÄžÄ°L"

Öyle bir ortam oluÅŸtu ki, oyunu unutup hakemin hatasÄ±na odaklanÄ±yoruz. Maç kritiklerinde teknik ve taktik önemini kaybediyor. Hakemin bir anlÄ±k hatasÄ±, bir haftalÄ±k yorum nevalesi üretiyor. Naçizane düÅŸüncem, MHK BaÅŸkanÄ± ya da kurulunun istifasÄ±nÄ±n çare olmadÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Bir-iki yönetim hatasÄ±, yanlÄ±ÅŸ atama ya da kayÄ±rma olabilir. BunlarÄ±n da çaresi MHK'yÄ± yenilemek deÄŸildir. Hakem formsuzluÄŸunun ya da yanlÄ±ÅŸ kararlarÄ±n bedelini de MHK'ya ödetmek iÅŸin kolaycÄ±lÄ±ÄŸÄ±na kaçmaktÄ±r. Hemen faturayÄ± keser, kamuoyunu ve kulüpleri de susturursunuz. Ama sorun devam eder.

"ÇARE TEMELDEN EÄžÄ°TÄ°M"

Türk futbol hakemliÄŸi kötü bir sürecin içinde. Hakemler güvensiz, formsuz, korkak ve çoÄŸunlukla yetersiz. Peki çare? En temelden eÄŸitim. Gülmeyin, baÅŸka çare yok!