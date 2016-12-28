Brezilya basÄ±nÄ± Colin KazÄ±m Corinthians ile anlaÅŸtÄ±

Brezilya basÄ±nÄ±, Colin KazÄ±m'Ä±n Corinthians ile 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Brezilya basÄ±nÄ±, Coritiba formasÄ± giyen Colin KazÄ±m'Ä±n Corinthians ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±k kontrolünden geçeceÄŸini yazdÄ±. Coritiba ile Corinthians arasÄ±ndaki müzakerenin sürdüÄŸü, 30 yaÅŸÄ±ndaki milli futbolcunun transferinin yakÄ±n olduÄŸu ileri sürüldü.Coritiba cephesi ise, herhangi bir anlaÅŸmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve teklif bile almadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirirken, Brezilya basÄ±nÄ±nda transfer görüÅŸmelerinin gizli yürütülmesi istendiÄŸi yazÄ±ldÄ±.

2 YILLIK ANLAÅžMA YAPILACAK

Coritiba ile 25 maça çÄ±kÄ±p, 3 gol atan Colin KazÄ±m ile Corinthians'Ä±n 2 yÄ±llÄ±k sözleÅŸmenin altÄ±na imza atÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray, Bursaspor kulüplerinde oynayan KazÄ±m, son olarak Avrupa'da Feyenoord ve Celtic ekiplerinde oynadÄ±.