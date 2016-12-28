Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸarÄ±lÄ± teknik adam Advocaat iÃ§in kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§tÄ±

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, FenerbahÃ§e'yi yeniden hareketlendiren HollandalÄ± hoca Adocaat'a transferde tam yetki verdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Fenerbahçe'de Pereira sonrasÄ± göreve gelen Advocaat, kÄ±sa sürede taÅŸlarÄ± yerine oturttu, yÄ±ldÄ±zlarla sÄ±fÄ±r sorun hedefini tutturdu, kulübedekileri de sisteme monte etti... Sonuçta Fenerbahçe ilk yarÄ± sonunda ezeli rakipleriyle farkÄ± eritti, Avrupa'da da gruplardan çÄ±kmayÄ± baÅŸardÄ±. Bu tablonun altÄ±nda imzasÄ± bulunan HollandalÄ± hoca, BaÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n gönlünde taht kurdu. Deneyimli çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ile geçtiÄŸimiz günlerde bir zirve yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen SarÄ±-Lacivertliler'in patronunun devre arasÄ± için kesenin aÄŸzÄ±nÄ± açtÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

ÖNCELÄ°K 10 NUMARADA

Çok güvendiÄŸi Advocaat'a transferde tam yetki veren YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "TakÄ±ma uyacaÄŸÄ±nÄ±, katkÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸün kim varsa alacaÄŸÄ±z. Para sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok. Seçimlerini bize bildir" sözleriyle HollandalÄ±'ya tüm kapÄ±larÄ± açtÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. SarÄ±-Lacivertliler'in teknik patronu ise bu noktada çok seçici davranÄ±yor. Sadece yabancÄ± isimlere odaklanÄ±p kalmayan Advocaat'Ä±n artÄ±k hakim olduÄŸu Türkiye piyasasÄ±nÄ± da göz önünde bulundurduÄŸu gelen haberler arasÄ±nda. Ancak hiç kuÅŸku yok ki Fenerbahçe'nin hocasÄ±nÄ±n gönlünde yatan birkaç aslan var. OnlarÄ±n baÅŸÄ±nda da 10 numara pozisyonunda oynatmak istediÄŸi, hücuma da katkÄ± saÄŸlayacak bir orta saha geliyor. Tecrübeli çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±ya yakÄ±n kaynaklara göre Fenerbahçe biri orta saha olmak üzere 3 takviye yapÄ±p hem ideal 11'ini hem de kulübesini zenginleÅŸtirecek.

DEPAY'I ÇOK Ä°YÄ° TANIYOR

Lens'ten müthiÅŸ bir verim alan ve oyuncusunun tekrar Hollanda Milli TakÄ±mÄ±'na davet edilmesinde büyük rol oynayan Dick Advocaat'Ä±n çok yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± ve kadrosunda görmek istediÄŸi bir baÅŸka oyuncu da yine vatandaÅŸÄ± Depay... Sol açÄ±k ve forvet arkasÄ± pozisyonunda oynayan 22 yaÅŸÄ±ndaki HollandalÄ±'nÄ±n transferinde Manchester United'ta atÄ±l durumda kalmasÄ± kadar Advocaat da önemli bir koz.

ÖNCELÄ°ÄžÄ° JUAN MATA

Alternatifli bir listesi olmasÄ±na raÄŸmen Advocaat'Ä±n en çok istediÄŸi orta alan oyuncusunun Juan Mata olduÄŸu biliniyor. Bu sezon Manchester United formasÄ±yla ligde 13 maça çÄ±kÄ±p 3 gol atan, 1 asist yapan Ä°spanyol futbolcuya hocasÄ± Mourinho çok sÄ±cak bakmÄ±yor ve teklif gelmesi halinde gidebileceÄŸini basÄ±nla da paylaÅŸtÄ±. 28 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zÄ± bonservis bedeli ödeyerek almak zor gibi görünse de satÄ±n alma opsiyonlu kiralama seçeneÄŸi masada.

FABREGAS HEP SICAK

SakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlattÄ± ama Chelsea'de eskisi kadar forma ÅŸansÄ± bulamÄ±yor. 29 yaÅŸÄ±ndaki Ä°spanyol futbolcunun ÅŸampiyonluk mücadelesi veren, Avrupa'da düzenli olarak oynayan bir takÄ±mda kariyerine devam etmek istediÄŸi biliniyor. Fabregas Advocaat'Ä±n aklÄ±ndaki sÄ±cak isimlerden biri.

SOSA DA LÄ°STEDE

BeÅŸiktaÅŸ'tan olaylÄ± bir ÅŸekilde ayrÄ±lan ve Kartal'Ä±n dönüÅŸ için kapÄ±larÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± Jose Sosa da Fenerbahçe'nin listesindeki sürprizlerden... Büyük ümitlerle gittiÄŸi Milan'da sadece 6 maçta oynayan 31 yaÅŸÄ±ndaki Arjantinli'nin adÄ±nÄ±n da kulislerde dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.