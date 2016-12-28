Muhammet Demir ile Gaziantepspor yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±yor

Muhammet Demir'in beklenen performansÄ± vermemesi Ã¼zerine Gaziantepspor futbolcuyla yolunu ayÄ±rdÄ±.

Gaziantepspor'da yakaladÄ±ÄŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸla isminden söz ettiren 24 yaÅŸÄ±ndaki Muhammet Demir devre arasÄ±nda Trabzonspor'a transfer olmuÅŸtu. Bordo-Mavili takÄ±mda bekleneni veremeyen genç santrafor bu sezon 7'si ilk 11 olmak üzere 12 karÅŸÄ±laÅŸmada Bordo-Mavili formayÄ± terletirken 1 kez rakip fileleri havalandÄ±rdÄ±.KÄ±rmÄ±zÄ±-SiyahlÄ±lar transferde ilk olarak gözden düÅŸen eski golcüleriyle anlaÅŸma saÄŸladÄ±. Gaziantep ekibi savunma içinde düÄŸmeye bastÄ±.

BREZÄ°LYALI STOPER YOLDA

Gaziantepspor yönetiminin, teknik direktör Ä°brahim Üzülmez'in raporuyla savunma bölgesine takviye yapacaÄŸÄ± ve BrezilyalÄ± stoper oyuncuyla anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.Gaziantep temsilcisi Süper Lig'de 16 haftalÄ±k periyotun ardÄ±ndan devreyi 11 puanla 17. sÄ±rada tamamladÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ±-SiyahlÄ±lar Ziraat Türkiye KupasÄ±nda ise A grubunda 6 puanla 3. sÄ±rada yer alÄ±yor.