Galatasaray Tuzlaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± E Grubu Galatasaray-Tuzlaspor maÃ§Ä± bu akÅŸam oynanacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye KupasÄ± E Grubu'nun 4. haftasÄ±nda bu akÅŸam Spor Toto 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup ekibi Tuzlaspor'a konuk olacak. KarÅŸÄ±laÅŸma 3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda saat 20.30'da baÅŸlayacak. MaçÄ± hakem Alper Ulusoy yönetecek. Grupta ilk 3 maç sonunda 5 puan toplayan Galatasaray, Tuzlaspor karÅŸÄ±sÄ±nda sürpriz yaÅŸamak istemiyor. Grupta 6 puanla lider durumda bulunan rakibini yenerek zirveye yerleÅŸmeyi amaçlayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n son sÄ±navÄ±nÄ± da Tuzlaspor karÅŸÄ±sÄ±nda verecek. E Grubu'nda Tuzlaspor'un 6, Galatasaray'Ä±n 5, 24 Erzincanspor'u 4 ve ElazÄ±ÄŸspor'un 1 puanÄ± bulunuyor.

Galatasaray'da tatil, kupa maçÄ±ndan sonra baÅŸlayacak

Spor Toto Süper Lig'e 16. hafta maçlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ara verilirken, Galatasaray'da Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda Tuzlaspor'la yapÄ±lacak maç öncesi hiçbir oyuncuya izin verilmedi. Ziraat Türkiye KupasÄ± E Grubu 4. haftasÄ±nda 28 AralÄ±k ÇarÅŸamba günü Tuzlaspor'a konuk olacak sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte oyuncular, bu müsabakanÄ±n ardÄ±ndan kÄ±sa bir tatile çÄ±kacak.

Tuzlaspor Galatasaray maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tuzlaspor Galatasaray maçÄ± bu akÅŸam saat 20:30'da baÅŸlayacak. Alper Ulusoy'un yöneteceÄŸi mücadele, ATV kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüp yetkilileri, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in Tuzlaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na büyük önem verdiÄŸi ve bu nedenle as oyuncular dahil hiçbir futbolcunun erken tatile çÄ±kmasÄ±nÄ± istemediÄŸini bildirdi.

Tatil 5 gün sürecek

Tuzlaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcular 5 gün tatile çÄ±kacak. Kupa maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 5 gün serbest olacak futbolcular, 3 Ocak SalÄ± günü yeniden Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak, ikinci yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayacak. Kamp çalÄ±ÅŸmalarÄ± için 4 Ocak ÇarÅŸamba günü Antalya'ya gidecek sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, 8 Ocak Pazar gününe kadar hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± burada sürdürecek. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, 8 Ocak'ta özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'Ä±n Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El Ä°ttifak takÄ±mÄ±yla bir hazÄ±rlÄ±k maçÄ± oynayacak. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul'a ödenecek olan Galatasaray takÄ±mÄ±, çalÄ±ÅŸmalarÄ±na Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.