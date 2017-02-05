Ana Sayfa | SPOR Futbol 05/02/2017 12:39

BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä± muhtemel 11'leri


Bu akÅŸam Vodafone Arena'da FenerbahÃ§e'yi sahasÄ±na konuk edecek BeÅŸiktaÅŸ maÃ§ Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±. MaÃ§ta oynayacak muhtemel 11'ler belirlendi.

BeÅŸiktaÅŸ Arena'da saat 20.30'da baÅŸlayacak ve ATV'den naklen yayÄ±nlanacak BeÅŸiktaÅŸ - Fenerbahçe maçÄ±nÄ± FIFA kokartlÄ± hakem Ali PalabÄ±yÄ±k yönetecek. Kariyerinde ikinci derbisine çÄ±kacak PalabÄ±yÄ±k'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Mehmet Cem Satman ile Serkan Olguncan yapacak. MüsabakanÄ±n dördüncü hakemi ise YaÅŸar Kemal UÄŸurlu olacak.

MUHTEMEL 11'LER

BeÅŸiktaÅŸ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, OÄŸuzhan, Babel, Quaresma, Talisca, Cenk

Fenerbahçe: Volkan, Åžener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Lens, AatÄ±f, Alper, Fernandao

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BeÅŸiktaÅŸ o oyuncusunun serbest kalma bedelini aÃ§Ä±kladÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, Arsenal'den 500 bin Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± OÄŸuzhan Ã–zyakup'un serbest kalma bedelini ise 15 milyon Euro olarak belirledi.


Ã–mer Toprak'Ä±n yeni takÄ±mÄ± belli oldu

Bayer Leverkusen de oynayan TÃ¼rk Milli futbolcu, Borussia Dortmund'a transfer edildi.


Dev derbide BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± FenerbahÃ§e'nin eski oyuncusu Ã¼stlenecek

Bu akÅŸam Vodafone Arena'da oynanacak derbide BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir zamanlar FenerbahÃ§e'de top koÅŸturan GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l yapacak.