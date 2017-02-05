Ana Sayfa | SPOR Futbol 05/02/2017 12:48

Dev derbide BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± FenerbahÃ§e'nin eski oyuncusu Ã¼stlenecek


Bu akÅŸam Vodafone Arena'da oynanacak derbide BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir zamanlar FenerbahÃ§e'de top koÅŸturan GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l yapacak.

Türkiye KupasÄ± son 16 turu maçÄ±nda oynanacak olan BeÅŸiktaÅŸ-Fenerbahçe maçÄ± ile ilgili çarpÄ±cÄ± bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.A Spor'da yayÄ±nlanan programÄ±nÄ±n moderatörü Serkan Korkmaz, Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe derbisinde sahaya BeÅŸiktaÅŸ kaptanÄ± olarak çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Korkmaz'Ä±n ortaya attÄ±ÄŸÄ± bu iddia büyük ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa neden olurken, iki takÄ±m taraftarlarÄ± sosyal medyada tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

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BeÅŸiktaÅŸ o oyuncusunun serbest kalma bedelini aÃ§Ä±kladÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, Arsenal'den 500 bin Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± OÄŸuzhan Ã–zyakup'un serbest kalma bedelini ise 15 milyon Euro olarak belirledi.


Ã–mer Toprak'Ä±n yeni takÄ±mÄ± belli oldu

Bayer Leverkusen de oynayan TÃ¼rk Milli futbolcu, Borussia Dortmund'a transfer edildi.


BeÅŸiktaÅŸ derbinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlandÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, bu akÅŸam oynanacak FenerbahÃ§e derbisi iÃ§in tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayarak maÃ§a hazÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.