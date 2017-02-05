Dev derbide BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± FenerbahÃ§e'nin eski oyuncusu Ã¼stlenecek

Bu akÅŸam Vodafone Arena'da oynanacak derbide BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir zamanlar FenerbahÃ§e'de top koÅŸturan GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l yapacak.

Türkiye KupasÄ± son 16 turu maçÄ±nda oynanacak olan BeÅŸiktaÅŸ-Fenerbahçe maçÄ± ile ilgili çarpÄ±cÄ± bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.A Spor'da yayÄ±nlanan programÄ±nÄ±n moderatörü Serkan Korkmaz, Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe derbisinde sahaya BeÅŸiktaÅŸ kaptanÄ± olarak çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Korkmaz'Ä±n ortaya attÄ±ÄŸÄ± bu iddia büyük ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa neden olurken, iki takÄ±m taraftarlarÄ± sosyal medyada tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.