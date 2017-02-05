BeÅŸiktaÅŸ derbinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlandÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, bu akÅŸam oynanacak FenerbahÃ§e derbisi iÃ§in tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayarak maÃ§a hazÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Teknik direktör Åženol GüneÅŸ yönetiminde yapÄ±lan antrenman kondisyon ve taktik çalÄ±ÅŸmasÄ±ydÄ±. Antrenman takÄ±m halinde yapÄ±lan Ä±sÄ±nma koÅŸularÄ± ve streching çalÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸladÄ±. 5'e 2 çalÄ±ÅŸmasÄ±, dar alanda kontrol pas çalÄ±ÅŸmasÄ± ve taktik çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar yapÄ±ldÄ±. Antrenman tam sahada yapÄ±lan çift kale taktik maçÄ± ve ÅŸut çalÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi. Antrenmana bireysel çalÄ±ÅŸmalara devam eden Caner Erkin ve Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu katÄ±lmadÄ±, Ersan Adem Gülüm antrenmanÄ±n ilk bölümde takÄ±mla çalÄ±ÅŸtÄ±.