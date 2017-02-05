Ana Sayfa | SPOR Futbol 05/02/2017 12:48

BeÅŸiktaÅŸ derbinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlandÄ±


BeÅŸiktaÅŸ, bu akÅŸam oynanacak FenerbahÃ§e derbisi iÃ§in tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayarak maÃ§a hazÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Teknik direktör Åženol GüneÅŸ yönetiminde yapÄ±lan antrenman kondisyon ve taktik çalÄ±ÅŸmasÄ±ydÄ±. Antrenman takÄ±m halinde yapÄ±lan Ä±sÄ±nma koÅŸularÄ± ve streching çalÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸladÄ±. 5'e 2 çalÄ±ÅŸmasÄ±, dar alanda kontrol pas çalÄ±ÅŸmasÄ± ve taktik çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar yapÄ±ldÄ±. Antrenman tam sahada yapÄ±lan çift kale taktik maçÄ± ve ÅŸut çalÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi. Antrenmana bireysel çalÄ±ÅŸmalara devam eden Caner Erkin ve Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu katÄ±lmadÄ±, Ersan Adem Gülüm antrenmanÄ±n ilk bölümde takÄ±mla çalÄ±ÅŸtÄ±.

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BeÅŸiktaÅŸ o oyuncusunun serbest kalma bedelini aÃ§Ä±kladÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, Arsenal'den 500 bin Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± OÄŸuzhan Ã–zyakup'un serbest kalma bedelini ise 15 milyon Euro olarak belirledi.


Ã–mer Toprak'Ä±n yeni takÄ±mÄ± belli oldu

Bayer Leverkusen de oynayan TÃ¼rk Milli futbolcu, Borussia Dortmund'a transfer edildi.


Dev derbide BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± FenerbahÃ§e'nin eski oyuncusu Ã¼stlenecek

Bu akÅŸam Vodafone Arena'da oynanacak derbide BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir zamanlar FenerbahÃ§e'de top koÅŸturan GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l yapacak.