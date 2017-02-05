Ana Sayfa | SPOR Futbol 05/02/2017 14:37

BeÅŸiktaÅŸ o oyuncusunun serbest kalma bedelini aÃ§Ä±kladÄ±


BeÅŸiktaÅŸ, Arsenal'den 500 bin Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± OÄŸuzhan Ã–zyakup'un serbest kalma bedelini ise 15 milyon Euro olarak belirledi.

Quaresma ve Dusko Tosic ile yeni sözleÅŸme imzalayan BeÅŸiktaÅŸ, ÅŸimdi de OÄŸuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan için masada. Ä°ki oyuncunun da 2018'de bitecek kontratlarÄ±nÄ± dörder yÄ±l uzatmak isteyen siyah-beyazlÄ±lar, önemli mesafe kat etti. Yönetim, önceliÄŸi ise Ozzie'ye verdi. Kulüp, 2012'de 500 bin Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Arsenal'dan transfer edilen OÄŸuzhan'Ä±n kontratÄ±nÄ± 2021'e kadar uzatacakMilli futbolcunun sözleÅŸmesine 15 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli de konacak. Böylece oyuncusunun deÄŸerini gösterecek BeÅŸiktaÅŸ, genç yÄ±ldÄ±zÄ±na da moral verecek.

 

 

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BeÅŸiktaÅŸ derbinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlandÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, bu akÅŸam oynanacak FenerbahÃ§e derbisi iÃ§in tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayarak maÃ§a hazÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.