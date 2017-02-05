Emre BelÃ¶zoÄŸlu'ndan Arda Turan hakkÄ±nda ÅŸok aÃ§Ä±klama

Medipol BaÅŸakÅŸehir'de oynayan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Arda Turan hakkÄ±nda "TFF baÅŸkanÄ± olmak istiyor" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Kupada 2-1'lik Galatasaray maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan Medipol BaÅŸakÅŸehir'in tecrübeli oyuncusu Emre BelözoÄŸlu, Arda Turan ile ilgili çok çarpÄ±cÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±. Kariyeri ile ilgili soru sorulan Emre BelözoÄŸlu, "Futbol yaÅŸantÄ±mdan sonra yurt dÄ±ÅŸÄ±nda spor yöneticiliÄŸiyle ilgili eÄŸitimler almak istiyorum. Ä°lerisi için sportif direktörlük olabilir. TFF BaÅŸkanÄ± olmak gibi hedefim yok. Arda TFF BaÅŸkanÄ± olmak istiyor, ben deÄŸil" cevabÄ±nÄ± verdi.