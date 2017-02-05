Hakem ilk kartÄ±nÄ± gÃ¶sterdi Tosic saha dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸan BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda Persie'nin tekmesine karÅŸÄ±lÄ±k Tosic'in kafa atmasÄ± sonucu, hakem Tosic'e doÄŸrudan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶sterdi.

Ziraat Türkiye KupasÄ± son 16 turunda BeÅŸiktaÅŸ, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konuk etti. Ä°lk yarÄ±nÄ±n bitimine 5 dakika kala ortalÄ±k fena kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±. MaçÄ±n 40. dakikasÄ±nda Tosic ile Robin van Persie, ceza alanÄ± yayÄ± önünde ikili mücadeleye girdi. Daha sonra Tosic, Robin van Persie'nin üzerine yürüdü ve Persie'ye kafa attÄ±. Hakem Ali PalabÄ±yÄ±k Tosic'e hiç tereddüt etmeden kÄ±rmÄ±zÄ± kart gösterdi. Tosic bu karardan sonra adeta çÄ±ldÄ±rdÄ±. SÄ±rp oyuncu takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kontrolünde dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.