Ana Sayfa | SPOR Futbol 05/02/2017 20:31

ArkadaÅŸlÄ±k bozuldu maÃ§ta gerginlik yaÅŸandÄ±


BugÃ¼n Vodafone Arena'da FenerbahÃ§e ile BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda OÄŸuzhan Ã–zyakup ile Robin van Persie arasÄ±nda gerginlik Ã§Ä±ktÄ±.

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nÄ±n son 16 turunda BeÅŸiktaÅŸ, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konuk etti. Derbinin 9. dakikasÄ±nda OÄŸuzhan Özyakup ile Robin van Persie arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Hakem iki futbolcunun yanÄ±na gelerek gerginliÄŸin büyümesini engelledi. Daha sonra Robin van Persie, OÄŸuzhan Özyakup'u hafif ÅŸekilde sÄ±rtÄ±ndan ittirince ikili yeniden karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Hakem Ali PalabÄ±yÄ±k tekrar araya girerek iki oyuncuyu da sözlü ÅŸekilde uyardÄ±. OÄŸuzhan ve Robin van Persie, iyi arkadaÅŸlÄ±klarÄ±yla tanÄ±nÄ±yor. Ä°kili daha önce Arsenal'da beraber top koÅŸturdu.

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Hakem ilk kartÄ±nÄ± gÃ¶sterdi Tosic saha dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸan BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda Persie'nin tekmesine karÅŸÄ±lÄ±k Tosic'in kafa atmasÄ± sonucu, hakem Tosic'e doÄŸrudan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶sterdi.


Emre BelÃ¶zoÄŸlu'ndan Arda Turan hakkÄ±nda ÅŸok aÃ§Ä±klama

Medipol BaÅŸakÅŸehir'de oynayan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Arda Turan hakkÄ±nda "TFF baÅŸkanÄ± olmak istiyor" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klama yaptÄ±.


KasÄ±mpaÅŸa OsmanlÄ±spor'un biletini kesti

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± son 16. turunda KasÄ±mpaÅŸa, evinde OsmanlÄ±spor'u yendi.