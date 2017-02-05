ArkadaÅŸlÄ±k bozuldu maÃ§ta gerginlik yaÅŸandÄ±

BugÃ¼n Vodafone Arena'da FenerbahÃ§e ile BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda OÄŸuzhan Ã–zyakup ile Robin van Persie arasÄ±nda gerginlik Ã§Ä±ktÄ±.

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nÄ±n son 16 turunda BeÅŸiktaÅŸ, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konuk etti. Derbinin 9. dakikasÄ±nda OÄŸuzhan Özyakup ile Robin van Persie arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Hakem iki futbolcunun yanÄ±na gelerek gerginliÄŸin büyümesini engelledi. Daha sonra Robin van Persie, OÄŸuzhan Özyakup'u hafif ÅŸekilde sÄ±rtÄ±ndan ittirince ikili yeniden karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Hakem Ali PalabÄ±yÄ±k tekrar araya girerek iki oyuncuyu da sözlü ÅŸekilde uyardÄ±. OÄŸuzhan ve Robin van Persie, iyi arkadaÅŸlÄ±klarÄ±yla tanÄ±nÄ±yor. Ä°kili daha önce Arsenal'da beraber top koÅŸturdu.