Derbi gerginliÄŸi dostluÄŸu bitirdi

DÃ¼n akÅŸam Vodafone Arena'da oynanan derbi maÃ§Ä±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸayan Robin van Persie ile OÄŸuzhan Ã–zyakup arkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ ile Fenerbahçe arasÄ±nda oynanan olaylÄ± derbide Robin van Persie ile OÄŸuzhan Özyakup arasÄ±nda yaÅŸananlar büyük ses getirdi. Ä°kili, maçÄ±n hemen baÅŸÄ±nda bir pozisyon sonrasÄ±nda ciddi bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±ÅŸ, daha sonra Robin van Persie attÄ±ÄŸÄ± golden sonra OÄŸuzhan'Ä±n önüne doÄŸru koÅŸarak sevincini rakibinin önünde yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

"BAZEN FUTBOLCUNUN KARAKTERÄ° SAHADA ORTAYA ÇIKIYOR"

OÄŸuzhan ise maçtan sonra yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸa yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda Van Persie'yi kastederek, "Söylenecek çok ÅŸey var. Ama söylemeyeceÄŸim. Bugüne kadar ben bu maçta oynayan bir oyuncuyla samimiydim. Bugün bu artÄ±k deÄŸiÅŸti. Bazen bir futbolcunun karakteri sahada ortaya çÄ±kÄ±yor." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. OÄŸuzhan'Ä±n Twitter hesabÄ± üzerinden 2013 yÄ±lÄ±nda Robin van Persie ile tatildeyken çekildiÄŸi bir fotoÄŸrafla yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± ise hesabÄ±ndan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± dikkatlerden kaçmadÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± orta saha oyuncusu, yaptÄ±ÄŸÄ± o paylaÅŸÄ±mda "KardeÅŸimle birlikte" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte o fotoÄŸraf: