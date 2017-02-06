Ana Sayfa | SPOR Futbol 06/02/2017 21:06

Derbi gerginliÄŸi dostluÄŸu bitirdi


DÃ¼n akÅŸam Vodafone Arena'da oynanan derbi maÃ§Ä±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸayan Robin van Persie ile OÄŸuzhan Ã–zyakup arkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ ile Fenerbahçe arasÄ±nda oynanan olaylÄ± derbide Robin van Persie ile OÄŸuzhan Özyakup arasÄ±nda yaÅŸananlar büyük ses getirdi. Ä°kili, maçÄ±n hemen baÅŸÄ±nda bir pozisyon sonrasÄ±nda ciddi bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±ÅŸ, daha sonra Robin van Persie attÄ±ÄŸÄ± golden sonra OÄŸuzhan'Ä±n önüne doÄŸru koÅŸarak sevincini rakibinin önünde yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

"BAZEN FUTBOLCUNUN KARAKTERÄ° SAHADA ORTAYA ÇIKIYOR"

OÄŸuzhan ise maçtan sonra yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸa yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda Van Persie'yi kastederek, "Söylenecek çok ÅŸey var. Ama söylemeyeceÄŸim. Bugüne kadar ben bu maçta oynayan bir oyuncuyla samimiydim. Bugün bu artÄ±k deÄŸiÅŸti. Bazen bir futbolcunun karakteri sahada ortaya çÄ±kÄ±yor." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. OÄŸuzhan'Ä±n Twitter hesabÄ± üzerinden 2013 yÄ±lÄ±nda Robin van Persie ile tatildeyken çekildiÄŸi bir fotoÄŸrafla yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± ise hesabÄ±ndan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± dikkatlerden kaçmadÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± orta saha oyuncusu, yaptÄ±ÄŸÄ± o paylaÅŸÄ±mda "KardeÅŸimle birlikte" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte o fotoÄŸraf: 

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Derbi maÃ§Ä±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Tosic taraftarlardan bÃ¶yle Ã¶zÃ¼r diledi

BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda Persie ile tartÄ±ÅŸan Tosic kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rÃ¼p maÃ§tan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Sinirine hakim olamayan oyuncu BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlardan Ã¶zÃ¼r diledi.


Hakem ilk kartÄ±nÄ± gÃ¶sterdi Tosic saha dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸan BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda Persie'nin tekmesine karÅŸÄ±lÄ±k Tosic'in kafa atmasÄ± sonucu, hakem Tosic'e doÄŸrudan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶sterdi.


ArkadaÅŸlÄ±k bozuldu maÃ§ta gerginlik yaÅŸandÄ±

BugÃ¼n Vodafone Arena'da FenerbahÃ§e ile BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda OÄŸuzhan Ã–zyakup ile Robin van Persie arasÄ±nda gerginlik Ã§Ä±ktÄ±.