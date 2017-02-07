Ana Sayfa | SPOR Futbol 07/02/2017 20:43

SÃ¼per Lig'de bir ilk hÃ¼kmen maÄŸlup sayÄ±lacaklar


TFF Hukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸi, yeni kural hatasÄ±yla ilgili karar verdi, KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± PFDK'ya sevk ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasÄ±nda oynanan Adanaspor - KasÄ±mpaÅŸa maçÄ±nda kadrosunda 12 yabancÄ± oyuncu bulunduran ve en az 7 A Milli TakÄ±m'a uygun oyuncuya yer vermeyen KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± PFDK'lÄ±k oldu. "Müsabaka isim listesinde yabancÄ± uyruklu futbolcularÄ±n TFF tarafÄ±ndan belirlenmiÅŸ sayÄ±dan fazla olmasÄ±" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen KasÄ±mpaÅŸa'ya, Futbol Müsabaka TalimatÄ±'nÄ±n 22/d maddesi ile hükmen maÄŸlubiyet cezasÄ± verilecek ve 2-0 kaybettiÄŸi mücadele, 3-0 olarak tescil edilecek ve talimatlara aykÄ±rÄ± hareket nedeniyle para cezasÄ± ile verilecek.

Kaynak: Sporx 

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