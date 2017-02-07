Ana Sayfa | SPOR Futbol 07/02/2017 20:43

Milli futbolcudan alkÄ±ÅŸlatan davranÄ±ÅŸ arkadaÅŸÄ±na destek Ã§Ä±ktÄ±


"Kosova SÄ±rbistan'Ä±ndÄ±r" pankartÄ± Ã¼zerine tepki gÃ¶steren Celina'ya takÄ±m arkadaÅŸÄ± Enes Ãœnal'dan destek geldi.

KosovalÄ± futbolcu Bersant Celina, takÄ±mÄ±nÄ±n Feyenoord ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± maçta, Twente tribünlerinde açÄ±lan pankarta sosyal medya hesabÄ±ndan tepki gösterdi. AçÄ±lan, "Kosova SÄ±rbistan'Ä±ndÄ±r" pankartÄ± üzerine Celina sosyal medyadan, "Güzel kulüp ve inanÄ±lmaz taraftar ancak bunu yapanlara saygÄ± duymuyorum" açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.TakÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ±n zor durumda kalmasÄ±na kayÄ±tsÄ±z kalamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Enes Ünal, sosyal medya hesabÄ±ndan Celina ile olan fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak, arkadaÅŸÄ±na destek oldu.

"ARKADAÅžIMIN YANINDAYIM"

Milli futbolcu açÄ±klamasÄ±nda, "Bugün arkadaÅŸÄ±m zor bir durumda kaldÄ± ve ben böyle durumlara çok karÅŸÄ±yÄ±m. ArkadaÅŸÄ±mÄ±n her zaman yanÄ±nda oldum ve de olmaya devam edeceÄŸim. Ä°nsanlar ne derse desin biz bu kulüpte oynamayÄ± çok seviyoruz." ifadelerini kullandÄ±. Bu sezon takÄ±mÄ±n vazgeçilmez isimlerinden olan 20 yaÅŸÄ±ndaki Celina, çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 16 maçta 4 kez aÄŸlarÄ± sarstÄ±.

 

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