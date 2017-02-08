Gaziantepspor iki futbolcusuyla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in son 16 haftasÄ±nda Gaziantepspor teknik adamÄ± BÃ¼lent Uygun, Bruno Motta ve Daniel Kolar ile Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasÄ±nda kendi sahasÄ±nda ligde kalma mücadelesi veren Adanaspor ile final niteliÄŸinde maça çÄ±kacak olan Gaziantepspor bu maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürüyor. Ziraat Türkiye KupasÄ± maçlarÄ± nedeniyle lige verilen arayÄ± Antalya'da kamp yaparak deÄŸerlendiren Gaziantepspor'da hedef mutlak galibiyet. Pazartesi günü Gaziantep Arena'da ligde kalma mücadelesi veren Adanaspor maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdüren Gaziantepspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, taraftarlarÄ±n desteÄŸiyle Adanaspor maçÄ±nda ilk 3 puanÄ± alarak Gaziantepspor'un temelinin baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± yapacaklarÄ±nÄ± söyledi.

"Ä°KÄ° OYUNCU Ä°LE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

TakÄ±mda bazÄ± oyuncularla transferin son gününde yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klayan Uygun, "Bruno Motta ve Daniel Kolar ile yollarÄ±mÄ±zÄ± bugünden itibaren ayÄ±rdÄ±k. Onlara kararÄ± tebliÄŸ ettik. DolayÄ±sÄ±yla ben geldiÄŸimde zaten bütün transferler bitmiÅŸti. Gerçekten bir takÄ±mÄ±n tekrar oluÅŸturulmasÄ± çok zordur. Hele takÄ±mÄ±n bu düÅŸtüÄŸü stratejik konumdan itibaren baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gerçekten zordur. Ama çok kaliteli adamlar olduÄŸunu inandÄ±ÄŸÄ±m bir kadro söyleyebilirim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.