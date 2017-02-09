Ana Sayfa | SPOR Futbol 09/02/2017 16:35

Galatasaray EyÃ¼pspor'u ezdi geÃ§ti


Galatasaray, Spor Toto 2. Lig ekibi EyÃ¼pspor'u 4-0 yendi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 12 Åžubat Pazar günü Kayserispor ile yapacaÄŸÄ± maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± antrenman müsabakasÄ±nÄ± 4-0 kazandÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 30'ar dakikalÄ±k iki devre halinde oynanan karÅŸÄ±laÅŸmaya Batuhan Åžen, Luis Cavanda, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Martin Linnes, Tolga CiÄŸerci, Josue Pesqueira, Sinan GümüÅŸ, Kerem ÇalÄ±ÅŸkan, Garry Rodrigues ve Berk Ä°smail Ünsal 11'iyle çÄ±ktÄ±. Galatasaray, Kerem ÇalÄ±ÅŸkan, Hakan Balta, Sinan GümüÅŸ ve Garry Rodrigues'in attÄ±ÄŸÄ± gollerle karÅŸÄ±laÅŸmadan 4-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

 

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