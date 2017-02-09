Ana Sayfa | SPOR Futbol 09/02/2017 17:31

Hamza HamzaoÄŸlu Akhisar'a mÄ± gidecek


Akhisar'Ä±n hocasÄ± Tolunay Kafkas'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan takÄ±ma teknik direktÃ¶r olarak Hamza HamzaoÄŸlu'nun getirilmesi planlanÄ±yor.

Fanatik'in haberine göre; Akhisar'Ä± Süper Lig'e taÅŸÄ±yan ve kulübün bugünkü yapÄ±sÄ±nda çok büyük pay sahibi olan HamzaoÄŸlu'yla temasa geçildiÄŸi ifade edildi. Yönetimin bu hamleyi Kafkas'Ä±n istifasÄ± durumunda hayata geçireceÄŸi gelen haberler arasÄ±nda. Öte yandan Akigolar'da Rodallega piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸanmaya da devam ediyor. Teknik direktör Tolunay Kafkas, ara transferde 1.6 milyon Euro artÄ± Mustafa Yumlu'ya karÅŸÄ±lÄ±k Trabzonspor'a satÄ±lan Rodallega'nÄ±n boÅŸluÄŸunu dolduramadÄ±klarÄ±nÄ± belirtirken, "AçÄ±kçasÄ± Rodallega'nÄ±n kaybÄ± bizi sarstÄ±. Toparlanmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ama futbolun içinde bunlar var" diye konuÅŸtu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


UEFA'dan 2026 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± iÃ§in flaÅŸ karar

48 takÄ±mÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± 2026 FIFA DÃ¼nya KupasÄ±'nda sadece 16 Avrupa Ã¼lkesinin bulunmasÄ± iÃ§in UEFA teklifte bulunacak.


Galatasaray EyÃ¼pspor'u ezdi geÃ§ti

Galatasaray, Spor Toto 2. Lig ekibi EyÃ¼pspor'u 4-0 yendi.


FenerbahÃ§eli oyuncu futbol federasyonuna sert Ã§Ä±ktÄ± ParamÄ±zÄ± istiyoruz

SarÄ±-lacivertlilerin deneyimli savunmacÄ±sÄ± Simon Kjaer, milli takÄ±m kaptanÄ± olarak Ã¼lkesindeki federasyondan parasÄ±nÄ± talep etti.