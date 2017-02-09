Hamza HamzaoÄŸlu Akhisar'a mÄ± gidecek

Akhisar'Ä±n hocasÄ± Tolunay Kafkas'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan takÄ±ma teknik direktÃ¶r olarak Hamza HamzaoÄŸlu'nun getirilmesi planlanÄ±yor.

Fanatik'in haberine göre; Akhisar'Ä± Süper Lig'e taÅŸÄ±yan ve kulübün bugünkü yapÄ±sÄ±nda çok büyük pay sahibi olan HamzaoÄŸlu'yla temasa geçildiÄŸi ifade edildi. Yönetimin bu hamleyi Kafkas'Ä±n istifasÄ± durumunda hayata geçireceÄŸi gelen haberler arasÄ±nda. Öte yandan Akigolar'da Rodallega piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸanmaya da devam ediyor. Teknik direktör Tolunay Kafkas, ara transferde 1.6 milyon Euro artÄ± Mustafa Yumlu'ya karÅŸÄ±lÄ±k Trabzonspor'a satÄ±lan Rodallega'nÄ±n boÅŸluÄŸunu dolduramadÄ±klarÄ±nÄ± belirtirken, "AçÄ±kçasÄ± Rodallega'nÄ±n kaybÄ± bizi sarstÄ±. Toparlanmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ama futbolun içinde bunlar var" diye konuÅŸtu.