Ana Sayfa | SPOR Futbol 09/02/2017 17:58

UEFA'dan 2026 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± iÃ§in flaÅŸ karar


48 takÄ±mÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± 2026 FIFA DÃ¼nya KupasÄ±'nda sadece 16 Avrupa Ã¼lkesinin bulunmasÄ± iÃ§in UEFA teklifte bulunacak.

UEFA Ä°cra Kurulu toplantÄ±sÄ±, Ä°sviçre'nin Nyon kentinde yapÄ±ldÄ±. ToplantÄ± sonrasÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamada bulunan UEFA BaÅŸkanÄ± Aleksander Ceferin, "48 takÄ±mÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± 2026 FIFA Dünya KupasÄ± hakkÄ±nda UEFA Ä°cra Kurulu üyelerine fikrimizi bildirdik. Avrupa'dan en az 16 takÄ±mÄ±n katÄ±lmasÄ±nÄ± gerçekçi buluyorum. 16 grubun yer alacaÄŸÄ± Dünya KupasÄ±'nda her grupta bir Avrupa ülkesinin yer almasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum ve böylece kalitelerini gösterebilirlerse tüm Avrupa takÄ±mlarÄ± ikinci tura kalabilir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

 

 

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