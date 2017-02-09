UEFA'dan 2026 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± iÃ§in flaÅŸ karar

48 takÄ±mÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± 2026 FIFA DÃ¼nya KupasÄ±'nda sadece 16 Avrupa Ã¼lkesinin bulunmasÄ± iÃ§in UEFA teklifte bulunacak.

UEFA Ä°cra Kurulu toplantÄ±sÄ±, Ä°sviçre'nin Nyon kentinde yapÄ±ldÄ±. ToplantÄ± sonrasÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamada bulunan UEFA BaÅŸkanÄ± Aleksander Ceferin, "48 takÄ±mÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± 2026 FIFA Dünya KupasÄ± hakkÄ±nda UEFA Ä°cra Kurulu üyelerine fikrimizi bildirdik. Avrupa'dan en az 16 takÄ±mÄ±n katÄ±lmasÄ±nÄ± gerçekçi buluyorum. 16 grubun yer alacaÄŸÄ± Dünya KupasÄ±'nda her grupta bir Avrupa ülkesinin yer almasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum ve böylece kalitelerini gösterebilirlerse tüm Avrupa takÄ±mlarÄ± ikinci tura kalabilir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.