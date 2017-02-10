Ana Sayfa | SPOR Futbol 10/02/2017 11:30

GalatasaraylÄ± teknik adam Riekerink'in akÄ±beti belli oldu


Dursun Ã–zbek'in arkasÄ±nda durduÄŸu Riekerink iÃ§in son ÅŸans verildi.

Türkiye KupasÄ±'nda Medipol BaÅŸakÅŸehir'e elenerek rotasÄ±nÄ± Süper Lig'e çeviren Galatasaray yönetiminde Jan Olde Riekerink tartÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Galatasaray'da Riekerink'in oynattÄ±ÄŸÄ± futbol eleÅŸtirilip 'teknik adam' deÄŸiÅŸikliÄŸi camia ve yönetimde yüksek sesle konuÅŸulurken HollandalÄ±nÄ±n arkasÄ±nda duran 1 numaralÄ± isim ÅŸimdilik baÅŸkan Dursun Özbek. Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarÄ± da, Riekerink adÄ±na kader niteliÄŸi taÅŸÄ±rken Galatasaray'Ä±n elinde kalan tek hedefi olan ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda puan kaybetmesi halinde HollandalÄ± teknik adamÄ±n ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± da hÄ±zlanacak. BilindiÄŸi üzere Galatasaray bu iki lig maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sahasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± aÄŸÄ±rlayacak ve ligin ÅŸampiyonluk düÄŸümünü çözecek maçlardan biri bu mücadele olacak.

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