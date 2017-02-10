Kardemir KarabÃ¼kspor BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

Dr. Necmettin ÅžeyhoÄŸlu stadÄ±nda bu akÅŸam oynanacak Kardemir KarabÃ¼kspor- BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n muhtemel 11'leri belirlendi.
Son antrenmana katÄ±lan Aboubakar'Ä±n fizik durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi. Bugün Cenk Tosun'u 11'de oynatacak olan GüneÅŸ, Aboubakar'Ä± kulübede bekletecek. OlaÄŸandÄ±ÅŸÄ± bir durum olmazsa Kamerunlu yÄ±ldÄ±z, forma giymeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
KARABÜKSPOR: Ahmet, Kerim, Gaman, Dany, Latovlevici, Ceyhun, Tanase, Poko, Bliznichenko, Ä°lhan, Seleznov
BEÅžÄ°KTAÅž: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, OÄŸuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun
STAT: Dr. Necmettin ÅžeyhoÄŸlu
SAAT: 19.00
HAKEM: Tolga Özkalfa
YAYIN: beIN Sports 1