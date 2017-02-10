Ana Sayfa | SPOR Futbol 10/02/2017 13:11

Kardemir KarabÃ¼kspor BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± muhtemel 11'leri


Dr. Necmettin ÅžeyhoÄŸlu stadÄ±nda bu akÅŸam oynanacak Kardemir KarabÃ¼kspor- BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n muhtemel 11'leri belirlendi.

Son antrenmana katÄ±lan Aboubakar'Ä±n fizik durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi. Bugün Cenk Tosun'u 11'de oynatacak olan GüneÅŸ, Aboubakar'Ä± kulübede bekletecek. OlaÄŸandÄ±ÅŸÄ± bir durum olmazsa Kamerunlu yÄ±ldÄ±z, forma giymeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

KARABÜKSPOR: Ahmet, Kerim, Gaman, Dany, Latovlevici, Ceyhun, Tanase, Poko, Bliznichenko, Ä°lhan, Seleznov

BEÅžÄ°KTAÅž: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, OÄŸuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun

STAT: Dr. Necmettin ÅžeyhoÄŸlu

SAAT: 19.00

HAKEM: Tolga Özkalfa

YAYIN: beIN Sports 1 

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