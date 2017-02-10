Ana Sayfa | SPOR Futbol 10/02/2017 13:11

Kardemir KarabÃ¼kspor BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri


Kardemir KarabÃ¼kspor-BeÅŸiktaÅŸ bu akÅŸam karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan naklen izlenecek? Detaylar haberimizde.

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda olaylÄ± Fenerbahçe derbisi maÄŸlubiyetiyle sarsÄ±lan BeÅŸiktaÅŸ, bugün lige dönüyor. Kartal, haftanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ maçÄ±nda Kardemir Karabük ile deplasmanda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Fener derbisinin yaralarÄ±nÄ± sarmaya çalÄ±ÅŸan siyah- beyazlÄ±larda tek hedef, kazanarak liderliÄŸi sürdürmek. Dr. Necmettin ÅžeyhoÄŸlu StadÄ±’nda oynanacak Kardemir Karabükspor – BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ± hakem Halis Özkahya yönetecek.

Åženol GüneÅŸ, Karabük'ün zorlu bir takÄ±m olduÄŸuna dikkat çekip oyuncularÄ±nÄ± uyardÄ±.GüneÅŸ, “Fenerbahçe maçÄ±nÄ± unutun. Önümüzde Karabük engeli var. Gerçek futbolumuzu yansÄ±tÄ±rsak sahadan galibiyetle ayrÄ±lÄ±rÄ±z” dedi. Siyah-beyazlÄ± futbolcular da Karabük karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± kazanacaklarÄ±nÄ±n sözünü verdi.

KARDEMÄ°R KARABÜKSPOR – BEÅžÄ°KTAÅž MAÇI SAAT KAÇTA HANGÄ° KANALDA?

Saat 19:00’da baÅŸlayacak olan Kardemir Karabükspor – BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± Bein Sports’dan canlÄ± yayÄ±nlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

KARDEMÄ°R KARABÜKSPOR: Ahmet Åžahin, Kerim, Dany, BarÄ±ÅŸ, Latovlevici, Skulason, Ceyhun, Seleznyov, Poko, Tanase, Yatabare

BEÅžÄ°KTAÅž: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, OÄŸuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

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Kardemir KarabÃ¼kspor BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

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