Eski Antalyasporlu Djiehoua'dan ÅŸok aÃ§Ä±klama Cizre'yi Rize sandÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in teklifi kabul etmiÅŸtim

Eski Antalyasporlu Djiehoua TÃ¼rkiye'de oynadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde kimsenin bilmediÄŸi bir anÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Türkiye'de Antalyaspor ve Boluspor gibi takÄ±mlarda oynayan Serge Djiehoua, son dönemlerinde alt liglerde forma giyiyor. Kramponlu Pisagor'a Türkiye'deki kariyeriyle ilgili konuÅŸan FildiÅŸi Sahilli futbolcu, Cizrespor'a transferiyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Djiehoua, Cizrespor'dan teklif aldÄ±ÄŸÄ±nda Rizespor'dan teklif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kabul ettiÄŸini açÄ±kladÄ±. Djiehoua, "Antalyaspor'da oynarken Cizre'yi hiç duymamÄ±ÅŸtÄ±m. Bir menajer beni aradÄ± ve Türkiye'den Cizre isminde bir kulübün beni istediÄŸini söyledi bende teklifi kabul ettim çünkü Cizre'yi Rize anlamÄ±ÅŸtÄ±m. HavaalanÄ±na geldiÄŸimde uçuÅŸ kartÄ±ma bakÄ±nca Rize deÄŸil Cizre olduÄŸunu anladÄ±m. Oraya gittiÄŸimde beni çok büyük bir futbolcu gibi karÅŸÄ±ladÄ±lar. Ancak oradaki kariyerim kÄ±sa sürdü çünkü Kobane olaylarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± ve ben korkmuÅŸtum. Bu yüzden oradan kÄ±sa sürede ayrÄ±ldÄ±m"