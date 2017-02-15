Bu maÃ§ Pogba kardeÅŸler iÃ§in Ã§ok deÄŸerli

Ä°ngiliz ekibi Manchester United'Ä±n FransÄ±z temsilcisi Saint-Etienne'e karÅŸÄ± yarÄ±n oynayacaÄŸÄ± maÃ§, Pogba kardeÅŸler iÃ§in bir ilk olacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ farklÄ± takÄ±mlarda oynayan kardeÅŸler ilk kez birbirlerinin rakibi olacak.

Manchester United ile Saint-Etienne arasÄ±nda yarÄ±n TSÄ° 23.05'te oynanacak maç Manchester United'Ä±n FransÄ±z yÄ±ldÄ±zÄ± Paul Pogba için ayrÄ± bir önem taÅŸÄ±yor. 23 yaÅŸÄ±ndaki Paul Pogba, abisi Florentin Pogba'ya karÅŸÄ± mücadele edecek. Ä°talyan ekibi Juventus'tan 105 milyon avro bonservis bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Manchester United'a transfer olarak tarihin en pahalÄ± transferine imze atan Paul Pogba ile Saint-Etienne'de oynayan abisi 26 yaÅŸÄ±ndaki Florentin Pogba kariyerleri boyunca ilk defa rakip olarak takÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± için mücadele edecek.

"Ä°LGÄ°NÇ BÄ°R MAÇ OLACAK"

Savunma oyuncusu Florentin Pogba UEFA'nÄ±n internet sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ä°lginç bir maç olacak. Paul, maÄŸlup olmaktan hiç hoÅŸlanmaz. Bir maçÄ± kaybederse kafasÄ±nda uÄŸultular baÅŸlar. Ben kaybettiÄŸimde bunu ÅŸahsi bir maÄŸlubiyet olarak görmüyorum. Yenilmek, insana bir ÅŸeyler öÄŸretiyor. Ama o kaybettiÄŸinde çÄ±lgÄ±na dönüyor. Paul'e markaj yapacaÄŸÄ±m, durdurmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. Garip bir durum ama sonuçta futbol oynayacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.