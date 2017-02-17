Samsunspor Mersin Ä°dmanyurdu maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

TFF 1. Lig'in 21. haftasÄ±nda mÃ¼cadele edecek olan Samsunspor - Mersin Ä°dmanyurdu bu akÅŸam 19 MayÄ±s Stadyumu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.

Alt sÄ±ralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesi bu akÅŸam 18.30'da Samsun 19 MayÄ±s Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadelede Tolga Özkalfa düdük çalacak.Samsunspor ve Mersin Ä°dman Yurdu arasÄ±nda oynanacak maç öncesinde iki takÄ±mda önemli eksikler bulunuyor. Ev sahibi Samsunspor'da cezalÄ± oyuncu bulunmazken, son oynanan Sivasspor maçÄ±nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Ahmet Burak Solakel ile kaleci Furkan Köse maçta forma giyemeyecek. Konuk ekip Mersin Ä°dman Yurdu'nda ise kÄ±rmÄ±zÄ± kart cezalÄ±sÄ± olan Nurullah Kaya ile sarÄ± kart cezalÄ±larÄ± Tita ve Mitroviç takÄ±mlarÄ±nÄ± yanlÄ±z bÄ±rakacak.