Kayserispor Bursaspor maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de Kayserispor ve Bursaspor bu akÅŸam saat 19.00'da karÅŸÄ±laÅŸacak. MaÃ§Ä±n muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±.

Bu akÅŸam 19 MayÄ±s Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor-Bursaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± beIN SPORTS 1'den canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. Ä°ki ekip, Süper Lig’de daha önce 19 kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda iki takÄ±m da 9’ar galibiyet elde ederken, 1 karÅŸÄ±laÅŸma ise beraberlikle sonuçlandÄ±.

MUHTEMEL 11'LER

KAYSERÄ°SPOR

Ali Ahamada

Levent

Kana BÄ±yÄ±k

Mabiala

Hakan

Deniz

Rotman

Lawal

Güray

Varela

Welliton

BURSASPOR

Harun

ErtuÄŸrul

Åžamil

Sivok

Onur

Jorquera

Faty

Del Valle

Batalla

Stancu

Kubilay