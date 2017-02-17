Kayserispor Bursaspor maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de Kayserispor ve Bursaspor bu akÅŸam saat 19.00'da karÅŸÄ±laÅŸacak. MaÃ§Ä±n muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±.
Bu akÅŸam 19 MayÄ±s Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor-Bursaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± beIN SPORTS 1'den canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. Ä°ki ekip, Süper Lig’de daha önce 19 kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda iki takÄ±m da 9’ar galibiyet elde ederken, 1 karÅŸÄ±laÅŸma ise beraberlikle sonuçlandÄ±.
MUHTEMEL 11'LER
KAYSERÄ°SPOR
Ali Ahamada
Levent
Kana BÄ±yÄ±k
Mabiala
Hakan
Deniz
Rotman
Lawal
Güray
Varela
Welliton
BURSASPOR
Harun
ErtuÄŸrul
Åžamil
Sivok
Onur
Jorquera
Faty
Del Valle
Batalla
Stancu
Kubilay