Ana Sayfa | SPOR Futbol 17/02/2017 11:06

Kayserispor Bursaspor maÃ§Ä± muhtemel 11'leri


Spor Toto SÃ¼per Lig'de Kayserispor ve Bursaspor bu akÅŸam saat 19.00'da karÅŸÄ±laÅŸacak. MaÃ§Ä±n muhtemel 11'leri de aÃ§Ä±klandÄ±.

Bu akÅŸam 19 MayÄ±s Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor-Bursaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± beIN SPORTS 1'den canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.  Ä°ki ekip, Süper Lig’de daha önce 19 kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda iki takÄ±m da 9’ar galibiyet elde ederken, 1 karÅŸÄ±laÅŸma ise beraberlikle sonuçlandÄ±.

MUHTEMEL 11'LER

 

KAYSERÄ°SPOR

Ali Ahamada

Levent

Kana BÄ±yÄ±k

Mabiala

Hakan

Deniz

Rotman

Lawal

Güray

Varela

Welliton

 

BURSASPOR

Harun

ErtuÄŸrul

Åžamil

Sivok

Onur

Jorquera

Faty

Del Valle

Batalla

Stancu

Kubilay

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Samsunspor Mersin Ä°dmanyurdu maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

TFF 1. Lig'in 21. haftasÄ±nda mÃ¼cadele edecek olan Samsunspor - Mersin Ä°dmanyurdu bu akÅŸam 19 MayÄ±s Stadyumu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.


TÃ¼rkiye Avrupa Ligi'nde 10. sÄ±rayÄ± garantiledi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz olan FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve OsmanlÄ±spor oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§larla ÅŸuan iÃ§in Avrupa Ligi'nde puan sÄ±ralamasÄ±nda ilk 10'da yerini koruyor.


Pescara'da artÄ±k Zdenek Zeman dÃ¶nemi konuÅŸulacak

Ä°talya ekibi Pescara teknik direktÃ¶r olarak Ã¼nlÃ¼ isim Zdenek Zeman ile anlaÅŸtÄ±.