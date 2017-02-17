O TÃ¼rk takÄ±mÄ±nÄ±n Avrupa maceralarÄ± sona erdi

UEFA, Kardemir KarabÃ¼kspor'un yapÄ±landÄ±rma anlaÅŸmasÄ±na uymamasÄ± Ã¼zerine Avrupa Ligi'ne 2 yÄ±l boyunca Ã§Ä±kmamasÄ± kararÄ±nÄ± verdi.

UEFA'nÄ±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± gerekçeli karar metnine göre Süper Lig temsilcisi, yapÄ±landÄ±rma anlaÅŸmasÄ±nÄ±n 1.2 ve 3 numaralÄ± maddelerine uymayÄ± baÅŸaramadÄ±. Bunun üzerine Karabükspor, Åžampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi olmak üzere Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lmaktan men edildi. KararÄ±n takÄ±m, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarÄ±nda Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lmaya hak kazanmasÄ± durumunda uygulanacaÄŸÄ± bildirildi. UEFA ile bir yapÄ±landÄ±rma anlaÅŸmasÄ± imzalayan Karabükspor, 2013, 2014 ve 2015 raporlama dönemlerini içeren 2015-16 sezonu sürecinde, baÅŸa-baÅŸ mali kuralÄ±na uyacaÄŸÄ± konusunda taahhütte bulunmuÅŸtu. Karabükspor'un Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Ä°nceleme Birimi'nde bulunan dosyasÄ± ardÄ±ndan aynÄ± organÄ±n YargÄ±sal Birimi'ne sevk edildi. Bu kurul da kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ± ve Karabükspor'a Avrupa'dan men cezasÄ± verdi.

Kaynak: Skorer