FenerbahÃ§e KasÄ±mpaÅŸa berabere kaldÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e sahasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± KasÄ±mpaÅŸa'ya penÃ§elerini geÃ§iremedi. MaÃ§, 0-0 bitti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± konuk ediyor. MaçÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 0-0'lÄ±k skorla sona erdi. Ä°kinci yarÄ±da iki tarafÄ±nda gol bulamamasÄ± üzerine maç bu skorla sona erdi.KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± konuk eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynadÄ±ÄŸÄ± maça göre ilk 11'de 6 deÄŸiÅŸiklikle sahaya çÄ±ktÄ±. Ülker StadÄ±'nda saat 15.00'te baÅŸlayan mücadeleyi hakem FÄ±rat AydÄ±nus yönetti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, deplasmanda 1-0 kaybedilen Krasnodar mücadelesine ilk 11'de baÅŸlayan Åžener ÖzbayraklÄ±, Roman Neustaedter, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m ve Emmanuel Emenike'yi yedek kulübesine çekti.