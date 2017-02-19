Ana Sayfa | SPOR Futbol 19/02/2017 20:33

BeÅŸiktaÅŸ Akhisar'Ä± adeta tokatladÄ±


Vodafone Arena'da oynanan BeÅŸiktaÅŸ-Akhisar Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± siyah-beyazlÄ± takÄ±m 3-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçÄ±nda lider BeÅŸiktaÅŸ sahasÄ±nda Akhisar Belediyespor'u 3-1 maÄŸlup etti. Vodafone Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi BeÅŸiktaÅŸ'a farklÄ± galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Cenk Tosun, 27. dakikada Talisca ve 69. dakikada AtÄ±nç kaydetti. Bu sonucun ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ puanÄ±nÄ± 47'e yükselterek Medipol BaÅŸakÅŸehir'e 4 puan, Galatasaray'a 7 puan, Fenerbahçe'ye de 10 puan fark atan BeÅŸiktaÅŸ zirvede tek kaldÄ±. Akhisar Belediyespor da 24 puanda kaldÄ±.

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