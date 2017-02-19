BeÅŸiktaÅŸ Akhisar'Ä± adeta tokatladÄ±

Vodafone Arena'da oynanan BeÅŸiktaÅŸ-Akhisar Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± siyah-beyazlÄ± takÄ±m 3-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçÄ±nda lider BeÅŸiktaÅŸ sahasÄ±nda Akhisar Belediyespor'u 3-1 maÄŸlup etti. Vodafone Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi BeÅŸiktaÅŸ'a farklÄ± galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Cenk Tosun, 27. dakikada Talisca ve 69. dakikada AtÄ±nç kaydetti. Bu sonucun ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ puanÄ±nÄ± 47'e yükselterek Medipol BaÅŸakÅŸehir'e 4 puan, Galatasaray'a 7 puan, Fenerbahçe'ye de 10 puan fark atan BeÅŸiktaÅŸ zirvede tek kaldÄ±. Akhisar Belediyespor da 24 puanda kaldÄ±.