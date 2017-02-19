Ana Sayfa | SPOR Futbol 19/02/2017 20:43

5 0'lÄ±k yenilgi sonrasÄ± istifayÄ± bastÄ±


TFF 1.Lig ekiplerinden BandÄ±rmaspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Feyyaz UÃ§ar, karÅŸÄ±laÅŸmada alÄ±nan 5-0'lÄ±k maÄŸlubiyet Ã¼zerine istifasÄ±nÄ± verdi.

TFF 1. Lig'de bu hafta aynÄ± ÅŸehrin iki takÄ±mÄ± BalÄ±kesirspor ile BandÄ±rmaspor, BalÄ±kesir Atatürk StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Ev sahibi BalÄ±kesir'de ilk golü 19. dakikada Burak ÇalÄ±k attÄ±. 26'da Bekamenga farkÄ± 2'ye çÄ±karÄ±rken 37'de bir kez daha sahneye çÄ±kan Burak ÇalÄ±k skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarÄ± BalÄ±kesirspor'un 3-0'lÄ±k üstünlüÄŸü ile son buldu.70'te Bekamenga farkÄ± 4'e çÄ±karan golü attÄ±. Mücadelede son dakikalara girilirken Kethevoama, kendisinin ilk, takÄ±mÄ±nÄ±n ise 5. golünü kaydetti. Üç maçtÄ±r kazanamayan BalÄ±kesirspor, evinde BandÄ±rmaspor'u 5-0'la maÄŸlup etti. BnadÄ±rmaspor'un teknik direktörü bu skor sonrasÄ±nda istifasÄ±nÄ± verdiÄŸini açÄ±kladÄ±. 

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