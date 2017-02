Herkesi hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ bÃ¶yle protesto ilk kez gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Ho Chi Minh - Long An karşılaşmasında kalecinin maçı protesto etmesiyle birlikte herkesi hayrete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Rakibin penaltı kullanacağı sırada arkasını dönen kaleci, maçın 5-2 verilmesine sebep oldu.

Vietnam Ligi'nde Ho Chi Minh ile Long An takımları arasında oynanan maçın son dakikaları tarihi bir protestoya sahne oldu. 90. dakikaya 2-2'lik skorla girilen maçta karşılaşmanın hakemi ev sahibi ekip lehine penaltı kararı verdi. Long An takımı futbolcuları uzun süre maçın hakemine itirazda bulundu. Daha sonra penaltı atışı atılırken Long An takımı futbolcuları ceza sahası çevresinden uzaklaştı. Kaleci de vuruş yapıldığı sırada topa arkasını döndü. 3-2 geriye düşen Long an takımı futbolcuları santradan topu rakibe vererek uzatma dakikalarında iki gol daha yedi. Mücadele Ho Chi Minh takımının 5-2'lik üstünlüğüyle biterken konuk ekibin protestosu tüm dünyada ses getirdi.