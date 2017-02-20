Herkesi hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ bÃ¶yle protesto ilk kez gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Ho Chi Minh - Long An karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda kalecinin maÃ§Ä± protesto etmesiyle birlikte herkesi hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Rakibin penaltÄ± kullanacaÄŸÄ± sÄ±rada arkasÄ±nÄ± dÃ¶nen kaleci, maÃ§Ä±n 5-2 verilmesine sebep oldu.

Vietnam Ligi'nde Ho Chi Minh ile Long An takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda oynanan maçÄ±n son dakikalarÄ± tarihi bir protestoya sahne oldu. 90. dakikaya 2-2'lik skorla girilen maçta karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hakemi ev sahibi ekip lehine penaltÄ± kararÄ± verdi. Long An takÄ±mÄ± futbolcularÄ± uzun süre maçÄ±n hakemine itirazda bulundu. Daha sonra penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ± atÄ±lÄ±rken Long An takÄ±mÄ± futbolcularÄ± ceza sahasÄ± çevresinden uzaklaÅŸtÄ±. Kaleci de vuruÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada topa arkasÄ±nÄ± döndü. 3-2 geriye düÅŸen Long an takÄ±mÄ± futbolcularÄ± santradan topu rakibe vererek uzatma dakikalarÄ±nda iki gol daha yedi. Mücadele Ho Chi Minh takÄ±mÄ±nÄ±n 5-2'lik üstünlüÄŸüyle biterken konuk ekibin protestosu tüm dünyada ses getirdi.