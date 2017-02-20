Ana Sayfa | SPOR Futbol 20/02/2017 13:33

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n talimatÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Advoocat'tan sert tepki


Ahmet Ã‡akar, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile teknik adam Dick Advocaat arasÄ±nda geÃ§en tartÄ±ÅŸmalÄ± konuÅŸmayÄ± Beyaz Futbol'a taÅŸÄ±dÄ±.

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Dick Advocaat konusunda iki flaÅŸ iddia ortaya attÄ±. Ahmet Çakar, Beyaz TV'de ''Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bursaspor maçÄ±nda Dick Advocaat'a Hasan Çetinkaya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla talimat veriyor. Hasan Çetinkaya telefonla aldÄ±ÄŸÄ± bu talimatÄ± Dick Advocaat'a iletiyor. Dick Advocaat'Ä±n cevabÄ± ise, ''Çok biliyorsa buraya insin. Kendisi yönetsin'' ÅŸeklinde olmuÅŸ'' dedi.

"FENERBAHÇE GÖNDERMEK Ä°STÄ°YOR AMA..."

Ahmet Çakar'Ä±n ikinci iddiasÄ± ise, ''Fenerbahçe, Dick Advocaat ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmak istiyor ancak Hollanda basÄ±nÄ±na konuÅŸmasÄ±ndan korkuyor. Nedeni ise Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan talimat aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± basÄ±na anlatmasÄ±nÄ±n Fenerbahçe'nin imajÄ±nÄ± zarara uÄŸratacaÄŸÄ± düÅŸüncesi'' ÅŸeklinde oldu.

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Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

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Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

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Herkesi hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ bÃ¶yle protesto ilk kez gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Ho Chi Minh - Long An karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda kalecinin maÃ§Ä± protesto etmesiyle birlikte herkesi hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Rakibin penaltÄ± kullanacaÄŸÄ± sÄ±rada arkasÄ±nÄ± dÃ¶nen kaleci, maÃ§Ä±n 5-2 verilmesine sebep oldu.