Ana Sayfa | SPOR Futbol 20/02/2017 13:46

Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri


Spor Toto SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan verilecek? Detaylar haberimizde.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda bu akÅŸam Aytemiz Alanyaspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor maçÄ± bu akÅŸam saat 20:00'da baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸma beIN sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak Ligde 4 haftadÄ±r kazanan kadroyu bozmayan teknik direktör Ersun Yanal'Ä±n Aytemiz Alanyaspor maçÄ±nda da Onur Recep KÄ±vrak, Pereira, Durica, UÄŸur Demirok, Mas, Okay YokuÅŸlu, Onazi, Olcay Åžahan, Yusuf YazÄ±cÄ±, Castillo ve N'Doye 11'ine görev vermesi bekleniyor. Medical Park Arena'da saat 20.00'de baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Özgür Yankaya yönetecek.

 

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