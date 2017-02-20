Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Spor Toto SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda bu akÅŸam Aytemiz Alanyaspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Trabzonspor ile A.Alanyaspor'un muhtemel 11'leri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Arena’da saat 20.00’de baÅŸlayacak Trabzonspor- A. Alanyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlÄ± olarak ekranlara gelecek.
Trabzonspor-Alanyaspor MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Durica, UÄŸur, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf YazÄ±cÄ±, Castillo, Rodallega
AYTEMÄ°Z ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Lazic, Omeruo, Tzalleas, Candeias, Landel, Efecan, Fernandes, N’Skala, Vagner Love