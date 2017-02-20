Ana Sayfa | SPOR Futbol 20/02/2017 19:53

BeÅŸiktaÅŸ Hapoel Beer Sheva maÃ§Ä± ÅŸifresiz kanaldan izlenebilecek


Vodafone Arena'da 23 Åžubat'ta oynanacak olan BeÅŸiktaÅŸ-Hapoel Beer Sheva karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã¶ncesi mÃ¼jdeli haber geldi. MaÃ§, TRT 1'den naklen yayÄ±nlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz BeÅŸiktaÅŸ son 32 tur ilk maçÄ±nda Ä°srail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'Ä± deplasmanda 3-1 maÄŸlup etmiÅŸti. BeÅŸiktaÅŸ Galatasaray derbisi öncesi Hapoel Beer Sheva'Ä± maçÄ±nÄ±n rövanÅŸÄ±nÄ± PerÅŸembe günü Vodafone Arena'da oynayacak. BeÅŸiktaÅŸ - Hapoel Beer Sheva maçÄ±nÄ±n yayÄ±n saatleri ne zaman olacaÄŸÄ± ile ilgili detaylar belli oldu. 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe günü saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak mücadele TRT 1'den ÅŸifresiz olarak ekranlara gelecek.

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