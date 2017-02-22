Ana Sayfa | SPOR Futbol 22/02/2017 10:50

Teknik adam Advocaat aÃ§Ä±kladÄ± Krasnodar maÃ§Ä±nda Van Persie oynayacak mÄ±


FenerbahÃ§eli teknik direktÃ¶r Dick Advocaat, bu akÅŸam Rusya'nÄ±n Krasnodar takÄ±mÄ±yla oynanacak Avrupa Ligi maÃ§Ä±yla ilgili sorularÄ± cevapladÄ±.

Fenerbahçe'nin yarÄ±n sahasÄ±nda Rusya'nÄ±n Krasnodar takÄ±mÄ±yla yapacaÄŸÄ± UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanÅŸ maçÄ± öncesi Fenerbahçe Ülker StadÄ±'nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Advocaat, defans oyuncusu Martin Skrtel ile birlikte basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Her zaman hücuma dönük futbol oynatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Dick Advocaat, ÅŸöyle konuÅŸtu:"Biz aslÄ±nda hep hücuma dönük futbol oynatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Herkes geçtiÄŸimiz Pazar günkü ÅŸu durumu göz ardÄ± ediyor. Pazar günü oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maçta 3 iyi oyuncumuz takÄ±mda yoktu. Pazar günü maçtan sonra da söyledim, oyuncularÄ±mÄ±n mücadelesi ve çalÄ±ÅŸmasÄ± hakkÄ±nda hiçbir ÅŸikayetim yok. OyuncularÄ±m çok çalÄ±ÅŸtÄ±, çok gayret gösterdi, ama ÅŸansa da ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±. UmarÄ±m Krasnodar karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸans bizde olur." Robin Van Persie yarÄ±n kadroda yer alacaÄŸÄ±nÄ± da açÄ±klayan HollandalÄ± teknik adam, "Fit olduÄŸu zaman, fark yaratabilecek bir futbolcu ve ÅŸu anda da fit durumda" dedi.

Kaynak: Sabah

 

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