Manchester City Monaco karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda yÄ±lÄ±n golÃ¼ne imza attÄ±

DÃ¼n akÅŸam oynanan Manchester City ile Monaco karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda KolombiyalÄ± golcÃ¼ Falcao'nÃ¼n aÅŸÄ±rtma golÃ¼ geceye damga vurdu.
UEFA Åžampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Manchester City ile Monaco karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City, 5-3'lük skorla kazandÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 61. dakikasÄ±nda sahneye çÄ±kan KolombiyalÄ± golcü Falcao, Manchester City defansÄ±nÄ± aÅŸarak kaleci Wilfredo Caballero'yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±, vuruÅŸunda top kalecinin üstünden aÄŸlarla buluÅŸtu.