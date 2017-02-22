SÃ¼per Lig'in golcÃ¼sÃ¼ kaza geÃ§irdi

Spor Toto SÃ¼per Lig ekiplerinden Antalyaspor golcÃ¼sÃ¼ Deniz Kadah ile kaleci Ahmet sahaya tesislere giderken Ã¶ndeki aracÄ±n ani fren yapmasÄ± sonucu aracÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ kaybetti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un golcüsü Deniz Kadah ile genç kaleci Ahmet, DöÅŸemealtÄ± Tesisleri'ne giderken kaza yaptÄ±. Lara'daki evinden yola çÄ±kan ve aracÄ±yla genç kaleci Ahmet'i de tesislere götüren Deniz Kadah, MuratpaÅŸa Ä°lçesi Mevlana Caddesi'nde Meydan Altgeçiti çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda bir otomobilin ani fren yapmasÄ± üzerine aracÄ±nÄ±n kontrolünü kaybetti. Önündeki araca çarpmamak için direksiyonu çeviren Deniz Kadah'Ä±n otomobili refüje çÄ±karak demir bariyere çarptÄ±. KazanÄ±n ÅŸokunu uzun süre atlatamayan iki futbolcu, olay yerine polis çaÄŸÄ±rdÄ±. Polisin incelemesinin ardÄ±ndan araç trafik otoparkÄ±na götürüldü. Ä°ki futbolcu daha sonra taksiyle Akhisar Belediyespor ile oynayacaklarÄ± maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± için DöÅŸemealtÄ± Tesisleri'ndeki antrenmana gitti.