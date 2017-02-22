Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'ye acÄ± sÃ¼rpriz benzinlikte neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

Trabzonspor'un kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Mehmet Ekici, gittiÄŸi benzin istasyonunda hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±.

Trabzonspor Kulübü tarafÄ±ndan devre arasÄ± transfer döneminde kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Mehmet Ekici, Trabzon'da bir benzin istasyonunda büyük bir ÅŸok yaÅŸadÄ±. Trabzon yerel basÄ±nÄ±ndan Hasan Tuncel'in sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± habere göre; Mehmet Ekici, Trabzonspor'un anlaÅŸmalÄ± olduÄŸu benzin istasyonuna girdi. Benzin almak için girdiÄŸi istasyonda aracÄ±, tanÄ±ma sisteminden çÄ±karÄ±lan Ekici, benzinin parasÄ±nÄ± kendi cebinden ödemek zorunda kaldÄ±. 26 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için kulübün anlaÅŸmalÄ± sponsorlarÄ±ndan faydalanma hakkÄ±nÄ±n da sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.