Ana Sayfa | SPOR Futbol 22/02/2017 21:01

Turnuvadan elendi FenerbahÃ§e'nin Avrupa macerasÄ± erken bitti


UEFA Avrupa Ligi FenerbahÃ§e- Krasnodar karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Rus temsilcisi ile berabere kalÄ±nca turnuvadan elendi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Fenerbahçe evinde 1-0 maÄŸlubiyetin rövanÅŸÄ±nda Rus temsilcisi Krasnodar'Ä± konuk etti. 2 farklÄ± galibiyet parolasÄ±yla maça çÄ±kan Fenerbahçe, maçÄ±n 7. dakikasÄ±nda Fedor Smolov'un golüyle 1-0 geriye düÅŸtü ve umutlarÄ±nÄ± azalttÄ±. Bu golden sonra Fenerbahçe ataklarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±. Üst üste goller kaçÄ±ran SarÄ±-Lacivertliler aradÄ±ÄŸÄ± golü 41. dakikada Martin Skrtel'in kafasÄ±yla buldu ve skoru 1-1'e getirdi. Ä°kinci yarÄ±da 2 gol daha bulmak için ataklarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±ran Fenerbahçe, bir türlü meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± iki direk arasÄ±ndan geçiremedi ve karÅŸÄ±laÅŸma 1-1 sona erdi. SarÄ±-Lacivertliler bu skorla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

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