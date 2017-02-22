FenerbahÃ§e Krasnodar maÃ§Ä±nda taraftarlar hep bir aÄŸÄ±zdan tepki gÃ¶sterdi

Bu akÅŸam Avrupa Ligi'nde Krasnodar'la karÅŸÄ±laÅŸan FenerbahÃ§e kupaya veda ederken, taraftarlar "yÃ¶netim istifa. Ali KoÃ§ baÅŸkan, FenerbahÃ§e ÅŸampiyon" ÅŸeklinde tezahÃ¼rat etti.
Fenerbahçe'nin Krasnodar'la 1-1 berabere kalarak Avrupa'dan elendiÄŸi maçta taraftarlar yönetime tepki gösterdi. SarÄ±-Lacivertli taraftarlar özellikle 70. dakikadan sonra stadyumu 'Yönetim istifa' tezahüratlarÄ±yla inletirken, baÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m aleyhine de söylemlerde bulundular. BazÄ± taraftarlar ise Ali Koç'un locasÄ±na doÄŸru dönerek "Ali Koç baÅŸkan, Fenerbahçe ÅŸampiyon" ÅŸeklinde tezahürat yaptÄ±lar.