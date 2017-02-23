Ã‡aykur Rizespor Kayserispor canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor - Kayserispor karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte maÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar...

Ligin son üç haftasÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± galibiyletler ile adÄ±ndan söz ettiren Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasÄ±nda Çaykur Rizespor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Kayserispor bu maçtan da galibiyetle ayrÄ±larak çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdürmek istiyor. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasÄ±nda Çaykur Rizespor ile Kayserispor karÅŸÄ±laÅŸacak. Çaykur Rizespor - Kayserispor maçÄ± 24 Åžubat Cuma günü saat 19.00'da baÅŸlayacak. Yini Rize Åžehir Stadyumu'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. Kayserispor, 29 Ocak 2017 tarihinde Fenerbahçe'yi 4-1, 12 Åžubat'ta deplasmanda Galatasaray'Ä± 2-1 ve bir ÅŸampiyonluÄŸu bulunan Bursaspor'u 2-0 yenerek ligin son üç haftasÄ±nda çÄ±kÄ±ÅŸ yaÅŸÄ±yor. Kayserispor, ligin 22. haftasÄ±nda konuk olacaÄŸÄ± Çaykur Rizespor deplasmanÄ±ndan da galibiyetle ayrÄ±larak çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdürmek istiyor.