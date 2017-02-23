KasÄ±mpaÅŸa Bursaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda oynanacak olan KasÄ±mpaÅŸa - Bursaspor mÃ¼cadelesinin ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ä°ÅŸte maÃ§ hakkÄ±nda tÃ¼m merak edilenler...

Süper Lig'in son iki haftasÄ±nda zirveyi etkileyen önemli sonuçlara imza atan ve bu periyotta Medipol BaÅŸakÅŸehir'i yenip, Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalarak 4 puan toplayan lacivert-beyazlÄ±lar, Bursaspor'u da devirerek hem rakibiyle puanlarÄ±nÄ± eÅŸitlemek hem de çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdürmek istiyor.Bu sezon sahasÄ±nda iyi bir performans sergileyen Kemal ÖzdeÅŸ yönetimindeki KasÄ±mpaÅŸa, 25 puanla 12. sÄ±rada yer alÄ±yor.OynadÄ±ÄŸÄ± son 6 karÅŸÄ±laÅŸmadan sadece 1 puan çÄ±karabilen Mutlu Topçu yönetimindeki Bursaspor ise geride kalan haftalarda topladÄ±ÄŸÄ± 28 puanla 9. basamakta bulunuyor. KasÄ±mpaÅŸa ile Bursaspor arasÄ±nda Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma saat 20.00'de baÅŸlayacak.

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