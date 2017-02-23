Galatasaray'da derbi hazÄ±rlÄ±klarÄ± hÄ±z kesmeden devam ediyor

Spor Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta BeÅŸiktaÅŸ ile mÃ¼cadele edecek olan Galatasaray maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman SahasÄ±'nda teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±. Daha sonra pas çalÄ±ÅŸmasÄ± yapan SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, devam eden bölümde son vuruÅŸ çalÄ±ÅŸmalarÄ± üzerinde durdu. AntrenmanÄ±n ana bölümünde ise savunma ve hücum setlerinin çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± taktik bir idman yapÄ±ldÄ±.Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacaÄŸÄ± antrenmanla devam edecek.