Ana Sayfa | SPOR Futbol 23/02/2017 21:11

Galatasaray'da derbi hazÄ±rlÄ±klarÄ± hÄ±z kesmeden devam ediyor

galatasaray

Spor Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta BeÅŸiktaÅŸ ile mÃ¼cadele edecek olan Galatasaray maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman SahasÄ±'nda teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±. Daha sonra pas çalÄ±ÅŸmasÄ± yapan SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, devam eden bölümde son vuruÅŸ çalÄ±ÅŸmalarÄ± üzerinde durdu. AntrenmanÄ±n ana bölümünde ise savunma ve hücum setlerinin çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± taktik bir idman yapÄ±ldÄ±.Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacaÄŸÄ± antrenmanla devam edecek.

 
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