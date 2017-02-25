Ana Sayfa | SPOR Futbol 25/02/2017 14:57

Akhisar Belediyespor Antalyaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri


Spor Toto SÃ¼per Lig'de bugÃ¼n Akhisar Belediyespor sahasÄ±nda Antalyaspor'u konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Kendi sahasÄ±nda iyi bir görüntü çizmesine raÄŸmen deplasmanda kötü sonuçlar alan Akhisar Belediyespor 22. hafta maçÄ±nda Süper Lig'de son dönemin en formda takÄ±mÄ± Antalyaspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Akhisar Belediyespor sahasÄ±nda yakaladÄ±ÄŸÄ± seriyi devam ettirmenin peÅŸinde. Antalyaspor ise Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine kadar yaklaÅŸtÄ±. Güney ekibi tÄ±rnamÄ±nÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdürmek istiyor.Manisa 19 MayÄ±s StadÄ±'nda oynanacak ve saat 16.00'da baÅŸlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.

Akhisar Belediyespor'un 11'i: Bora, Ömer, Caner, Mustafa Yumlu, Lopes, Aykut, Sissoko, Okan, Soner, Özer, Cikalleshi.

Antalyaspor'un 11'i: Fornezzi, Sakib, Diego, Chico, Celutska, Zeki, Charles, Mbilla, Deniz, Danilo, Eto'o.

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