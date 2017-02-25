Ana Sayfa | SPOR Futbol 25/02/2017 14:57

Atiker Konyaspor Trabzonspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri


SÃ¼per Lig'de 22. hafta maÃ§Ä±nda Atiker Konyaspor son haftalarÄ±n formda takÄ±mÄ± Trabzonspor'u konuk edecek.

Süper Lig’in 22.haftasÄ±nda deplasmanda Konyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan Trabzonspor Konya'ya gitti. Bugün saat 19.00'da baÅŸlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlÄ± olarak ekranlara gelecek. 

Konyaspor-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Serkan, Skubic, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Ali ÇamdalÄ±, Volkan, Fofana, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

Trabzonspor: Onur, Pereira, UÄŸur, Demirok, Mustafa AkbaÅŸ, Mas, Onazi, Bero, Olcay, Yusuf YazÄ±cÄ±, Castillo, Rodallega

 
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