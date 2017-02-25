Atiker Konyaspor Trabzonspor maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda Atiker Konyaspor Trabzonspor'u sahasÄ±nda konuk edecek. Ä°ÅŸte maÃ§Ä±n muhtemel 11 kadrosu...

Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ancak 2017 yÄ±lÄ±nda Süper Lig ve Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda olmak üzere 7 resmi karÅŸÄ±laÅŸmada 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Konya'dan da galibiyetle ayrÄ±lmanÄ±n mücadelesini verecek.

MUHTEMEL 11'LER

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Ali ÇamdalÄ±, Volkan, Fofana, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

Trabzonspor: Onur, Pereira, UÄŸur, Demirok, Mustafa AkbaÅŸ, Mas, Onazi, Bero, Olcay, Yusuf YazÄ±cÄ±, Castillo, Rodallega