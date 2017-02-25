Ana Sayfa | SPOR Futbol 25/02/2017 15:04

Atiker Konyaspor Trabzonspor maÃ§Ä± muhtemel 11'leri


Spor Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda Atiker Konyaspor Trabzonspor'u sahasÄ±nda konuk edecek. Ä°ÅŸte maÃ§Ä±n muhtemel 11 kadrosu...

Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ancak 2017 yÄ±lÄ±nda Süper Lig ve Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda olmak üzere 7 resmi karÅŸÄ±laÅŸmada 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Konya'dan da galibiyetle ayrÄ±lmanÄ±n mücadelesini verecek.       

MUHTEMEL 11'LER

 Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Ali ÇamdalÄ±, Volkan, Fofana, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic 

Trabzonspor: Onur, Pereira, UÄŸur, Demirok, Mustafa AkbaÅŸ, Mas, Onazi, Bero, Olcay, Yusuf YazÄ±cÄ±, Castillo, Rodallega

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Chelsea Swansea City maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

Ä°ngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasÄ±nda Chelsea ve Swansea City karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. BugÃ¼n saat 18.00'de yayÄ±nlanacak olan maÃ§Ä±n muhtemel 11'leri belli oldu.


Chelsea Swansea City maÃ§Ä± ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek

Chelsea bu akÅŸam sahasÄ±nda kÃ¼mede kalma savaÅŸÄ± veren Swansea City'i aÄŸÄ±rlayacak. MaÃ§ ile ilgili tÃ¼m bilgiler haberimizde...


Akhisar Belediyespor Antalyaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de bugÃ¼n Akhisar Belediyespor sahasÄ±nda Antalyaspor'u konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...