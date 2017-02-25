Ana Sayfa | SPOR Futbol 25/02/2017 15:09

Chelsea Swansea City maÃ§Ä± ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek


Chelsea bu akÅŸam sahasÄ±nda kÃ¼mede kalma savaÅŸÄ± veren Swansea City'i aÄŸÄ±rlayacak. MaÃ§ ile ilgili tÃ¼m bilgiler haberimizde...

Ä°ngiltere Premier Lig'in 26. hafta mücadelesinde Chelsea sahasÄ±nda Swansea City'i aÄŸÄ±rlÄ±yor. Premier Lig'de zirveyi ve kümede kalma hattÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren bu müsabaka ile 26. haftaya start verilecek. 25 Åžubat Cumartesi saat 18.00'de baÅŸlayacak müsabaka 41.798 kiÅŸi kapasiteli Stamford Bridge StadÄ±'nda oynanacak ve karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Neil Swarbrick yönetecek. Bu maç beIN SPORTS 2, Smart Spor 2 ve Turkcell TV+ kanallarÄ±ndan naklen yayÄ±nlanacak.

MaçÄ±n muhtemel 11'leri

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Cahill, David Luiz, Marcos Alonso, Kante, Matic, Moses, Hazard, Pedro, Diego Costa

Swansea City: Fabianski, Kyle Naughton, Angel Rangel, Jordi Amat, Martin Olsson, Leroy Fer, Cork, Wayne Routledge, Gylfi Sigurdsson, Borja Baston, Fernando Llorente

 

 

 

 

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